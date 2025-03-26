Раскольников и Печорин: Кто из книжных героев подходит на роль преподавателей

Список кандидатов на должность ректора возглавил профессор Преображенский, персонаж повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Это следует из результатов опроса Аналитического центра Университета «Синергия», проведенного среди пяти тысяч студентов разных вузов страны.

Участников исследования спросили, каких героев отечественной литературы они хотели бы видеть в роли своих преподавателей. В рейтинг вошли Андрей Болконский из «Войны и мира» Л. Н. Толстого (23%), Евгений Базаров из «Отцов и детей» И. С. Тургенева (19%), Григорий Печорин из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова (17%), Юрий Живаго из «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака (12%). Респонденты хотели бы учиться у Александра Чацкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (11%), Евгения Онегина из поэмы А. С. Пушкина (10%) и Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского (8%).

Респонденты также перечислили литературных героев, которым меньше всего подходит работа вузовского преподавателя. В их число попали Полиграф Шариков из булгаковского романа «Собачье сердце» (41% назвали его худшим из возможных преподавателей), Иван Хлестаков из гоголевского «Ревизора» (18%), Павел Чичиков из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (15%). По мнению опрошенных, преподавательская деятельность также не подходит Илье Обломову, герою романа И. А. Гончарова «Обломов» (14%), и Остапу Бендеру из цикла произведений И. А. Ильфа и Е. П. Петрова (12%).

Участники опроса также назвали литературных героев, которых они хотели бы видеть в роли ректора своего вуза. Список возглавил Филипп Преображенский из «Собачьего сердца» (36%). Следом расположились Пьер Безухов из «Войны и мира» (29%), Андрей Штольц из «Обломова» (25%) и Анна Каренина из одноименного романа Л. Н. Толстого (10%).

Две трети участников опроса (67%) считают, что литературные герои могут выступать примером для подражания и источником вдохновения в обучении.

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