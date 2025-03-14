Три вопроса одной книги: Номинант на премию МХТ Мария Лебедева о своем дебютном романе
Писательница Мария Лебедева рассказала НСН, что читательское признание дебютного романа удивило ее больше попадания в шорт-лист «Премии Художественного театра».
МХТ имени Чехова представил шорт-лист «Премии Художественного театра», направленную на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет, которые заметно проявили себя в минувшем году. Писательница Мария Лебедева представлена в номинации «Литература», жюри премии отметило ее за дебютный роман «Там темно». В 2019 она получила премию «Большая книга» как главный литературный блогер. Как рассказала Лебедева в интервью НСН, ее удивило, что книга, в которой она подняла три важных для себя вопроса, в итоге нашла своего читателя, поскольку писательница не пыталась кому-то понравиться.
- Удивило ли вас попадание в шорт-лист премии МХТ?
- Нет, такое может случиться с людьми, у которых есть книга. Роман «Там темно» дебютный. Все, что в нем есть, от отсутствия внешнего сюжета или скачков точек зрения до оглавления в виде ответов из опросника Бека, сделано специально. Книга сильно на любителя, полагаю, они нашлись, что удивило, ведь я никому не пыталась понравиться, когда ее писала.
- Что волновало вас при написании романа «Там Темно»?
- Меня волновало три основных вопроса. Первый — страх исполнить мечту. Почему человек может бояться делать то, чего хочет сделать больше всего в жизни? Второй — отношения между единокровными сестрами, почему у нас особо нет культуры общения между сестрами или братьями, у которых только один общий родитель? Третий — эмоциональная культура. Почему до сих пор сильные эмоции в нашей массовой культуре считаются чем-то постыдным? Почему мальчикам до сих пор могут запрещать плакать, а девочкам — злиться? Мне было очень интересно искать ответы на эти вопросы в книге.
- Ваши конкуренты на премии МХТ Иван Бевз и Рома Декабрев. Знакомы ли с творчеством этих писателей?
- Я - литературный критик, поэтому, конечно, читала тексты Вани Бевза и Ромы Декабрева. Только у Ромы читала не тот, что номинирован на премию, а дебютное «Гнездо синицы». Я бы не сказала, что мы конкуренты. Все три книги очень разные. Сравнивать их — все равно что устраивать конкурс красоты для котят, где будут сфинкс, пушистый персидский и какая-нибудь абиссинская кошка. Ну и кто самый красивый котик?
Любой литературный конкурс — не выбор условно «лучшей» книги, а выбор, который отвечает условиям этого конкурса. Например, на премии «Ясная Поляна» условно выбирают то, что могло бы продолжать традицию Льва Толстого. Как будет здесь, знают только члены жюри.
- Каков ваш топ самых актуальных и самых перспективных сегодняшних писателей? Есть ли в нем модные и востребованные сегодня Водолазкин и Цыпкин?
- У меня нет топа актуальных и перспективных писательниц или писателей современности. Я стараюсь читать разных авторов: известных и не очень, изданных и самиздатных. К тому же, не хочу хвалить тех, кого знаю лично, поскольку это будет выглядеть в духе «кукушка хвалит петуха». Есть книги, которые отражают важные моменты сегодняшней культуры. Есть книги, которые развлекают. Есть, наконец, книги, которые я по-читательски терпеть не могу, но как критик понимаю, что они важные и классные, или, наоборот, люблю всем сердцем, но лишь потому, что они трогают меня как человека, не как специалиста. Александр Цыпкин, несомненно, очень популярный и востребованный автор, при этом к литературе, которую я бы читала для удовольствия, его книги отнести нельзя. А Евгений Водолазкин вообще в жюри премии МХТ имени Чехова, и прямо сейчас решает, кого из нас с ребятами выбрать.
- Расскажите о вашем подкасте «Девчонки умнее стариков»? В чем заключалась ваша «критика патриархата» и не возмущались ли «патриархи»?
- О писателях до сих пор говорят больше, чем о настолько же талантливых и умных писательницах, вот мы с соведущей Наташей Ломыкиной и старались дать всем равные возможности. В жюри премии, которая запускала подкаст, исключительно мужчины одного и того же поколения. В этом нет ничего плохого, но важно было посмотреть, почему в финал премии прошло условно десять романов — воспоминания о юности мужчины на пенсии, а классный роман про отношения матери и дочери просто до финала не дошел.
Однако моя критика патриархата заключалась разве в том, что из подкаста я после первого сезона ушла. Он продолжился с другой соведущей Лерой Мартьяновой, очень всем советую, кто любит подкасты, а классным и ярким Наташе и Лере — удачи!
- Какие проекты делаете сейчас?
- Я иногда преподаю подросткам литературу, иногда читаю лекции взрослым, иногда пишу о культуре для РБК и Т—Ж. Недавно случилась история: слушательница лекции спросила, знаю ли я, что у меня есть тезка, написавшая роман «Там темно». Тут я и поняла, что, наверное, надо было как-то книжку пиарить — раз я-критик и я-написавшая роман не сливаюсь воедино.
Наверное, самый важный проект сейчас — исследование, как формировалось в культуре понимание дружбы. Дружбы именно взрослых: о детской сказано много и без меня, а вот взрослым друзьям внимания очень мало. А ведь дружба может быть такой же исцеляющей, или трагичной, или уничтожающей, как и романтические отношения. Об этом всем я хочу думать. Будет ли книжка про это, не роман, скорее, нонфикшн, будет ли цикл лекций, будет ли просто развернутая статья — не знаю. Я потеряла лучшего друга несколько лет назад, только недавно оправилась, и мне бесконечно это важна эта тема.
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