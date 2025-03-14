Три вопроса одной книги: Номинант на премию МХТ Мария Лебедева о своем дебютном романе

- Каков ваш топ самых актуальных и самых перспективных сегодняшних писателей? Есть ли в нем модные и востребованные сегодня Водолазкин и Цыпкин?

- У меня нет топа актуальных и перспективных писательниц или писателей современности. Я стараюсь читать разных авторов: известных и не очень, изданных и самиздатных. К тому же, не хочу хвалить тех, кого знаю лично, поскольку это будет выглядеть в духе «кукушка хвалит петуха». Есть книги, которые отражают важные моменты сегодняшней культуры. Есть книги, которые развлекают. Есть, наконец, книги, которые я по-читательски терпеть не могу, но как критик понимаю, что они важные и классные, или, наоборот, люблю всем сердцем, но лишь потому, что они трогают меня как человека, не как специалиста. Александр Цыпкин, несомненно, очень популярный и востребованный автор, при этом к литературе, которую я бы читала для удовольствия, его книги отнести нельзя. А Евгений Водолазкин вообще в жюри премии МХТ имени Чехова, и прямо сейчас решает, кого из нас с ребятами выбрать.

- Расскажите о вашем подкасте «Девчонки умнее стариков»? В чем заключалась ваша «критика патриархата» и не возмущались ли «патриархи»?

- О писателях до сих пор говорят больше, чем о настолько же талантливых и умных писательницах, вот мы с соведущей Наташей Ломыкиной и старались дать всем равные возможности. В жюри премии, которая запускала подкаст, исключительно мужчины одного и того же поколения. В этом нет ничего плохого, но важно было посмотреть, почему в финал премии прошло условно десять романов — воспоминания о юности мужчины на пенсии, а классный роман про отношения матери и дочери просто до финала не дошел.

Однако моя критика патриархата заключалась разве в том, что из подкаста я после первого сезона ушла. Он продолжился с другой соведущей Лерой Мартьяновой, очень всем советую, кто любит подкасты, а классным и ярким Наташе и Лере — удачи!

- Какие проекты делаете сейчас?

- Я иногда преподаю подросткам литературу, иногда читаю лекции взрослым, иногда пишу о культуре для РБК и Т—Ж. Недавно случилась история: слушательница лекции спросила, знаю ли я, что у меня есть тезка, написавшая роман «Там темно». Тут я и поняла, что, наверное, надо было как-то книжку пиарить — раз я-критик и я-написавшая роман не сливаюсь воедино.

Наверное, самый важный проект сейчас — исследование, как формировалось в культуре понимание дружбы. Дружбы именно взрослых: о детской сказано много и без меня, а вот взрослым друзьям внимания очень мало. А ведь дружба может быть такой же исцеляющей, или трагичной, или уничтожающей, как и романтические отношения. Об этом всем я хочу думать. Будет ли книжка про это, не роман, скорее, нонфикшн, будет ли цикл лекций, будет ли просто развернутая статья — не знаю. Я потеряла лучшего друга несколько лет назад, только недавно оправилась, и мне бесконечно это важна эта тема.

