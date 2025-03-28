В России выросли продажи книг Николая Гоголя
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес провели анализ продаж произведений Николая Гоголя в преддверии 216-летия со дня рождения автора, рассказали НСН в «Читай-городе».
Результаты показали значительный рост интереса к творчеству классика.
По данным книжной розничной сети, продажи «Мертвых душ» заметно выросли за последние месяцы. С декабря 2024 по февраль 2025 года рост составил 30%.
В общей сложности с декабря 2024 по февраль 2025 года было продано более 6 тысяч экземпляров, что на 18% больше, чем за осенний период (сентябрь – ноябрь 2024 года).
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказывала, что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо и Пола Линча.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве объявили лауреатов «Премии Художественного театра» 2025 года
- Вэнс заявил об угрозе Гренландии со стороны России и Китая
- ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области
- Телеведущая рассказала о пережитом землетрясении в Таиланде
- Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на Украину
- В России выросли продажи книг Николая Гоголя
- Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности
- Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия
- На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X
- В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru