В России выросли продажи книг Николая Гоголя

Результаты показали значительный рост интереса к творчеству классика.



По данным книжной розничной сети, продажи «Мертвых душ» заметно выросли за последние месяцы. С декабря 2024 по февраль 2025 года рост составил 30%.

В общей сложности с декабря 2024 по февраль 2025 года было продано более 6 тысяч экземпляров, что на 18% больше, чем за осенний период (сентябрь – ноябрь 2024 года).

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказывала, что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо и Пола Линча.

