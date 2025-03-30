В индустрии поспорили об успехе российского кино на мировом уровне

СПОРЫ О МИРОВОЙ АРЕНЕ

Накануне народный артист РСФСР, актер Михаил Боярский выразил мнение о том, что современное российское кино может выйти на мировую арену. При этом он подчеркнул, что это может произойти лишь при наличии хороших фильмов и концентрации на актере.

«Такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», - объяснил Боярский в интервью ТАСС.