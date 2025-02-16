Поборется с Калкином и Пирсом: Получит ли Юра Борисов премию BAFTA
Коллега актера Юрия Борисова по съемочной площадке фильма «Анора» Марк Эйдельштейн тоже попал в лонг-лист премии BAFTA в этом году, но так и не был номинирован на получение этой награды.
16 февраля в Лондоне в центре искусств Саутбэнк пройдет ежегодная церемония вручения премии BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств. В этом году ведущим мероприятия вновь станет актер Дэвид Теннант.
ЛИДЕРЫ И НОМИНАЦИИ
В этом году лидером по числу номинаций премии BAFTA стал фильм Эдварда Бергера «Конклав». На предстоящей церемонии лента поборется за награду сразу в 12 категориях, в том числе за «Лучший фильм», «Лучшую режиссерскую работу», а также «Лучшую мужская роль» и «Лучшую женскую роль второго плана». Другими рекордсменами по числу номинаций стали картины Жака Одиара «Эмилия Перес» и Брэйди Корбе «Бруталист». Они поборются за победу в 11 и девяти категориях соответственно.
Между тем, на победу в номинации «Лучший фильм» в этом году в том числе претендуют лента «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда и фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях.
В 2025 году в рамках премии BAFTA за звание «Лучшего актера» поборются Тимоти Шаламе, Рэйф Файнс, Эдриан Броуди, Колман Доминго за работу над фильмом «Синг-Синг», Себастиан Стэн — за ленту «Ученик. Восхождение Трампа» и Хью Грант — за фильм «Еретик». В категории «Лучшая актриса» номинированы Майки Мэдисон, Карла Гаскон, Деми Мур, Марианн Жан-Батист, Сирша Ронан и Синтия Эриво.
На премию Британской академии кино и телевизионных искусств за «Лучшую режиссуру» номинированы Дени Вильнев за фильм «Дюна: Часть вторая», Корали Фаржа — за «Субстанцию», Шон Бэйкер, Брэйди Корбе и ряд других кинематографистов. В номинации «Лучшая актриса второго плана» представлены Изабелла Росселлини из ленты «Конклав», Селена Гомес и Зои Салдана из картины «Эмилия Перес», Фелисити Джонс из «Бруталиста», Ариана Гранде из фэнтези «Злая: Сказка о ведьме Запада» и Джейми Ли Кертис из «Шоугерл».
НОМИНАЦИЯ БОРИСОВА
При этом среди номинантов на премию BAFTA есть и россиянин. За победу в номинации «Лучший актер второго плана» поборется Юрий Борисов. Он был номинирован в этой категории за работу над фильмом «Анора», в котором сыграл охранника сыны русского олигарха.
В начале января 2025 года стало известно, что Борисов и его коллега по съемочной площадке фильма Шона Бэйкера Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTA. Однако уже 15 января академия объявила, что в шорт-лист вошел именно Юра.
В 2025 году конкуренцию россиянину в борьбе за победу в этой номинации в рамках премии BAFTA составят актеры Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»).
Номинация Борисова на BAFTA — это первый с 2018 года раз, когда связанный с Россией фильм попадает в число номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Последний раз это удавалось сделать ленте «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.
Британская академия кино, которая позже была объединена с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году. В 1949 году академия впервые отметила наградами лучшие киноленты, по мнению жюри. С 1955 года награды начали присуждать и за лучшие телевизионные программы.
По традиции, BAFTA объявляет имена лауреатов своей премии между церемониями вручения двух главных американских кинонаград: «Золотой глобус» и «Оскар». Последний состоится 3 марта в Лос-Анжелесе.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что фильм «Анора» стал лучшим на «Critics Choice Awards».
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