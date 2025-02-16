Поборется с Калкином и Пирсом: Получит ли Юра Борисов премию BAFTA

ЛИДЕРЫ И НОМИНАЦИИ

В этом году лидером по числу номинаций премии BAFTA стал фильм Эдварда Бергера «Конклав». На предстоящей церемонии лента поборется за награду сразу в 12 категориях, в том числе за «Лучший фильм», «Лучшую режиссерскую работу», а также «Лучшую мужская роль» и «Лучшую женскую роль второго плана». Другими рекордсменами по числу номинаций стали картины Жака Одиара «Эмилия Перес» и Брэйди Корбе «Бруталист». Они поборются за победу в 11 и девяти категориях соответственно.

Между тем, на победу в номинации «Лучший фильм» в этом году в том числе претендуют лента «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда и фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях.