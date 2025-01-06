Возможен «Оскар»? Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Лауреатами «Золотого глобуса» в том числе стали Эдриан Броуди и Деми Мур.
Актер Юрий Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме-победителе Каннского фестиваля «Анора». Зато у россиянина уже две подобные победы на других фестивалях и несколько номинаций на международные премии. К тому же актеру пророчат номинацию на «Оскар-2025».
ЮРА БЕЗ «ГЛОБУСА»
6 января стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», передает RT. В картине американского режиссера Шона Бэйкера он сыграл охранника. О том, что россиянина номинировали на эту премию стало известно в декабре 2024 года. В итоге победителем в этой номинации стал американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».
Картина «Анора» про знакомство сына российского олигарха со стриптизершей в США претендовала на победу сразу в нескольких номинациях «Золотого глобуса»: «лучший фильм — комедия или мюзикл», «лучший режиссер», «лучший сценарий», «лучшая актриса в комедии или мюзикле» и «лучшая мужская роль второго плана». Но лента не получила ни одной награды.
82-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую присуждает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, состоялась накануне в США в Лос-Анджелесе. Лауреатом премии за лучшую мужскую роль в драматическом фильме стал Эдриан Броуди, сыгравший в «Бруталисте». Эта же лента удостоилась награды в номинации «лучший драматический фильм». Победу в номинации «лучшая женская роль в драме» одержала бразильянка Фернанда Торрес, сыгравшая в картине «Я все еще здесь», передает издание «Variety».
«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле достался Деми Мур за роль в боди-хорроре «Субстанция», а за лучшую мужскую роль в этой категории — Джереми Аллену Уайту за роль в фильме «Медведь».
Сразу несколько наград получили создатели сериала «Сегун»: в категории «лучший драматический сериал», «за лучшую мужскую роль» (Хироюки Санада) и «лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале» (Таданобу Асано). При этом «Золотой глобус» за «лучшую женскую роль второго плана в телесериале» получила Джессика Ганнинг за роль в многосерийном фильме «Олененок».
ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ: «ОСКАР» И BAFTA
После роли в фильме-победителе Каннского кинофестиваля «Аноре» Юру Борисова номинировали на несколько американских кинонаград. Так, в декабре 2024 года Ассоциация американских критиков выдвинула его на получение «Critics Choice Awards» за исполнение роли второго плана. Церемония вручения этой награды пройдет 12 января. При этом Борисов уже стал обладателем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
Его также номинировали на премии «Independent Spirit Awards» и «Astra Film Awards». Борисов также был номинантом премии «Gotham Awards-2024» за «лучшая роль второго плана», но не получил эту награду.
К тому же 3 января стало известно, что Юрий и его коллега по съемочной площадке фильма «Анора» Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии британской киноакадемии BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts). Между тем, Борисов уже дважды получил награду за лучшую роль второго плана в «Аноре»: одну на кинофестивале в Торонто, другую — в Сан-Франциско.
Юре Борисову также пророчат номинацию на главную кинонаграду — «Оскар». Так, по прогнозу изданий «Variety» и «IndieWire», российский актер может побороться за награду с американцами Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Стэнли Туччи и Дензелом Вашингтоном. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 17 января.
Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество его номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора».
«Если он столько всего получил, в том числе награду изысканного элитарного Каннского фестиваля, и шанс на "Independent Spirit Awards", на "Золотой глобус" и на "Оскар", то у парня чудесное будущее. Если "Анора" получила золотую ветвь, я вполне допускаю, что Борисов получит "Оскар"», - сказал он в беседе с НСН.
Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что политический фактор вряд ли помешает Юре Борисову получить номинацию на «Оскар».
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