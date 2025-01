Возможен «Оскар»? Юра Борисов не получил «Золотой глобус»

К тому же 3 января стало известно, что Юрий и его коллега по съемочной площадке фильма «Анора» Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии британской киноакадемии BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts). Между тем, Борисов уже дважды получил награду за лучшую роль второго плана в «Аноре»: одну на кинофестивале в Торонто, другую — в Сан-Франциско.

Юре Борисову также пророчат номинацию на главную кинонаграду — «Оскар». Так, по прогнозу изданий «Variety» и «IndieWire», российский актер может побороться за награду с американцами Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Стэнли Туччи и Дензелом Вашингтоном. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 17 января.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество его номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора».