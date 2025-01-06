Возможен «Оскар»? Юра Борисов не получил «Золотой глобус»

ЮРА БЕЗ «ГЛОБУСА»

6 января стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», передает RT. В картине американского режиссера Шона Бэйкера он сыграл охранника. О том, что россиянина номинировали на эту премию стало известно в декабре 2024 года. В итоге победителем в этой номинации стал американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Картина «Анора» про знакомство сына российского олигарха со стриптизершей в США претендовала на победу сразу в нескольких номинациях «Золотого глобуса»: «лучший фильм — комедия или мюзикл», «лучший режиссер», «лучший сценарий», «лучшая актриса в комедии или мюзикле» и «лучшая мужская роль второго плана». Но лента не получила ни одной награды.