Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины

Министерство обороны США затруднилось пояснить, что именно имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявил о передаче Украине 17 единиц Patriot. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на комментарий Пентагона.

В ведомстве посоветовали журналистам обратиться за разъяснениями в Белый дом, не уточнив, идет ли речь о 17 батареях комплекса противовоздушной обороны или о 17 отдельных ракетах.

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Ранее Трамп, выступая после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил, что Украина вскоре получит 17 Patriot от государства, которое, по его словам, «в них не нуждается». Из формулировки не следовало, идет ли речь о полном комплексе ПВО.

Глава Белого дома ранее также пообещал нарастить поставки вооружений Киеву, уточнив, что речь идет преимущественно об оборонительных системах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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