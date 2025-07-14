Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины

Министерство обороны США затруднилось пояснить, что именно имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявил о передаче Украине 17 единиц Patriot. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на комментарий Пентагона.

В ведомстве посоветовали журналистам обратиться за разъяснениями в Белый дом, не уточнив, идет ли речь о 17 батареях комплекса противовоздушной обороны или о 17 отдельных ракетах.