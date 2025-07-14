Зеленский предложил назначить Шмыгаля министром обороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может возглавить министерство обороны страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что управленческий опыт Шмыгаля будет востребован в условиях, когда именно оборонная сфера требует наибольших ресурсов и концентрации усилий. Зеленский также обратился к депутатам Верховной рады с призывом поддержать назначение.

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В настоящее время министерство обороны возглавляет Рустем Умеров, чья возможная отставка официально пока не подтверждена.

Параллельно президент предложил назначить на пост главы правительства первую вице-премьер-министра Юлию Свириденко, которая может сменить Шмыгаля в случае его перехода в минобороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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