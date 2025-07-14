Зеленский предложил назначить Шмыгаля министром обороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может возглавить министерство обороны страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что управленческий опыт Шмыгаля будет востребован в условиях, когда именно оборонная сфера требует наибольших ресурсов и концентрации усилий. Зеленский также обратился к депутатам Верховной рады с призывом поддержать назначение.