Гутерриш высказался об инициативе Трампа по новым санкциям против России

ООН считает любые меры, направленные на прекращение огня и политическое урегулирование конфликта, важными, при условии соблюдения норм международного права. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его словам стали ответом на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести дополнительные санкции против России и её партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине.

Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины

Гутерриш подчеркнул, что необходимо немедленно добиваться прекращения огня, которое стало бы основой для политического процесса. Он добавил, что любые инициативы в этом направлении могут рассматриваться как позитивный вклад, если они соответствуют международно-правовым нормам.

Ранее Трамп заявил о намерении применить так называемые вторичные санкции в случае провала переговоров, а также сообщил о договоренностях с союзниками по НАТО, согласно которым поставки американских вооружений, включая системы Patriot, будут финансироваться за счет европейских стран. По его словам, Украина может получить до 17 таких комплексов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СанкцииРоссияСШАООН

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