Гутерриш высказался об инициативе Трампа по новым санкциям против России

ООН считает любые меры, направленные на прекращение огня и политическое урегулирование конфликта, важными, при условии соблюдения норм международного права. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Его словам стали ответом на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести дополнительные санкции против России и её партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине.