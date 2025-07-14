Гутерриш высказался об инициативе Трампа по новым санкциям против России
ООН считает любые меры, направленные на прекращение огня и политическое урегулирование конфликта, важными, при условии соблюдения норм международного права. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Его словам стали ответом на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести дополнительные санкции против России и её партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине.
Гутерриш подчеркнул, что необходимо немедленно добиваться прекращения огня, которое стало бы основой для политического процесса. Он добавил, что любые инициативы в этом направлении могут рассматриваться как позитивный вклад, если они соответствуют международно-правовым нормам.
Ранее Трамп заявил о намерении применить так называемые вторичные санкции в случае провала переговоров, а также сообщил о договоренностях с союзниками по НАТО, согласно которым поставки американских вооружений, включая системы Patriot, будут финансироваться за счет европейских стран. По его словам, Украина может получить до 17 таких комплексов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru