Индустрия обязана Пушкину: «Пророк» обеспечил кассу новинкам кинопроката

Сборы картины «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта превысили 1,5 миллиарда, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда Кино. Фильм стартовал в прокате 14 февраля. Как отметил Воронков, такой результат обеспечила масштабная реклама и противоречивые отзывы.

«О фильме было слышно из каждого утюга, и к "Пророку" не было равнодушных. Кто-то спрашивал, как так можно показывать Пушкина, молодежь в основном говорила, что наконец узнала, кто такой Пушкин и посмотрела на него с другой стороны. Эта картина была событием, на фоне нее работали другие проекты», - заявил он.

Как отметил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), миллиардные сборы одного из фильмов позволяют зрителю через трейлеры познакомиться и с другими проектами кинопроката.

«Проблема кинотеатров – отсутствие кинохождения. Я не "топлю" за Голливуд, сейчас стало появляться российское кино хорошего уровня. Однако, когда было пересечение российского контента с сильным голливудским, зритель знал, что в кинотеатрах постоянно есть фильм. Сейчас мы видим, что на лето кинотеатры умирают. Как только появляются сильные картины, интерес к кинотеатрам опять возрастает. Придя в кино, человек с большей вероятностью замечает фильмы-немиллиардники, поскольку основная реклама о киноновинках для зрителей - это трейлеры в кино. Не каждый фильм может позволить себе дорогую маркетинговую политику. Когда выходит фильм-миллиардник, мы понимаем, что народ пошел в кино, поскольку какая-то платформа, продюсер, крупная компания вбухала кучу средств в рекламу», - рассказал собеседник НСН.