Индустрия обязана Пушкину: «Пророк» обеспечил кассу новинкам кинопроката
Перед началом показа ленты «Пророк. История Александра Пушкина» зритель узнавал о новых фильмах через трейлеры, и это помогло кинопрокату, заявил НСН Алексей Воронков.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал флагманом и обеспечил достойные сборы другим картинам, поскольку зрители чаще узнают о новых лентах из трейлеров в кинотеатрах, пояснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Сборы картины «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта превысили 1,5 миллиарда, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда Кино. Фильм стартовал в прокате 14 февраля. Как отметил Воронков, такой результат обеспечила масштабная реклама и противоречивые отзывы.
«О фильме было слышно из каждого утюга, и к "Пророку" не было равнодушных. Кто-то спрашивал, как так можно показывать Пушкина, молодежь в основном говорила, что наконец узнала, кто такой Пушкин и посмотрела на него с другой стороны. Эта картина была событием, на фоне нее работали другие проекты», - заявил он.
Как отметил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), миллиардные сборы одного из фильмов позволяют зрителю через трейлеры познакомиться и с другими проектами кинопроката.
«Проблема кинотеатров – отсутствие кинохождения. Я не "топлю" за Голливуд, сейчас стало появляться российское кино хорошего уровня. Однако, когда было пересечение российского контента с сильным голливудским, зритель знал, что в кинотеатрах постоянно есть фильм. Сейчас мы видим, что на лето кинотеатры умирают. Как только появляются сильные картины, интерес к кинотеатрам опять возрастает. Придя в кино, человек с большей вероятностью замечает фильмы-немиллиардники, поскольку основная реклама о киноновинках для зрителей - это трейлеры в кино. Не каждый фильм может позволить себе дорогую маркетинговую политику. Когда выходит фильм-миллиардник, мы понимаем, что народ пошел в кино, поскольку какая-то платформа, продюсер, крупная компания вбухала кучу средств в рекламу», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, выход двух-трех блокбастеров в месяц увеличил бы кассу и другим проектам.
«Если бы фильм, который сейчас собирает 100 миллионов рублей, шел на фоне большого проекта или голливудского блокбастера, он бы заработал больше. На сегодняшний день масса фильмов, которые зритель бы с удовольствием посмотрел, рекламируется только за счет киносетей. Нет маховика, который бы подхватывал эти проекты и затаскивал на более высокие сборы. Для этого кинотеатрам нужно два-три блокбастера в месяц», - заметил Воронков.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что следующий фильм, который потенциально может заработать в прокате миллиард рублей, выходит только в октябре, при этом в ближайшие полгода также будет мало и крепких новинок, которые могли бы претендовать на кассу в 500 миллионов рублей.
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