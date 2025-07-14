«Будет коллапс»: В Госдуме назвали заявления Трампа о пошлинах «запугиванием» России

Введение пошлин, о которых говорит Трамп, приведет к энергетическому коллапсу в мире и станет большой ошибкой США, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести огромные пошлины в отношении России являются попыткой повлиять на переговоры Москвы и Киева, объяснил в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент США ранее на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине. В российских СМИ назвали эти требования «ультиматумом». Чепа объяснил, что стоит за словами Трампа.

Трамп заявил что «недоволен Россией» и пригрозил «жесткими пошлинами»
«Нас пытаются запугать. Это попытка воздействия на переговорный процесс. Это невыгодно и США, и большому количеству других стран, которые поддерживают хорошие отношения с Америкой. Если представить, что такое будет введено, то в мире наступит энергетический коллапс. Такое заявление – это непродуманный шаг. Американцы на такое вряд ли могут пойти, а если пойдут - это будет их большая ошибка», - предупредил депутат.

Глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил, что Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны России по украинскому вопросу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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