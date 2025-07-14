Заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести огромные пошлины в отношении России являются попыткой повлиять на переговоры Москвы и Киева, объяснил в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент США ранее на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине. В российских СМИ назвали эти требования «ультиматумом». Чепа объяснил, что стоит за словами Трампа.