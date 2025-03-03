BadComedian объяснил, почему Борисову не дали «Оскар»

По его словам, это связано не с талантом артиста, а с фильмом «Анора», где Борисову «играть нечего было».

«В «Аноре» Борисов не имел возможности раскрыть свой актерский потенциал, и в общем-то «Оскар» давать там не за что было», - пояснил блогер.

Баженов добавил, что в случае выхода спин-оффа о персонаже Борисова, то, вероятно, там он сыграет замечательно.

Ранее «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил Киран Калкин, сообщает RT.

