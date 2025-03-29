Звезды и политики вновь поспорили о запрете турецких сериалов в РФ

В марте 2025 года в Москву на премьеру сериала «Эль Турко» прибыл и Джан Яман. Он также успел поучаствовать в съемках одной из программ Андрея Малахова на канале «Россия-1». В аэропортах и у отелей турецких звезд встречают толпы радостных российских фанаток с флагами и постерами. Надпись на одном плакате даже гласила: «Добро пожаловать в Россию, Джан! Готова приютить тебя в своем однокомнатном дворце в Бирюлево».

ТУРЕЦКАЯ «КОСТЬ В ГОРЛЕ»

На фоне этого в России возникли споры о запрете турецких сериалов в стране. Некоторые политики и общественные деятели, в основном мужчины, говорят о том, что дизи портят отношения в российских семьях. При этом часть знаменитостей, преимущественно слабого пола, уверены, что такие фильмы наоборот помогают супругам.