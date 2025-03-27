«Эйдельштейн денег не принесет»: Кинотеатры не верят в успех фильма «Наступит лето»

С 27 марта в российский прокат выходит криминальная драма Кирилла Султанова «Наступит лето», главные роли в которой исполнили Микита Воронов и Марк Эйдельштейн. Дебют молодого режиссера в августе 2024 года был отмечен специальным призом жюри фестиваля российского кино «Окно в Европу» с формулировкой «за актерский ансамбль завтрашнего дня». Воронков отметил, что проект нельзя будет назвать хедлайнером недели.

«Это не будет миллиардник или полумиллиардник. Это просто фильм, который будет идти в кинотеатрах. Мы не берем картины, в которые не верим. В прокат проходят фильмы, которые создают "мясо эфира", но "Наступит лето" - не тот фильм, который перевалит хотя бы за 500 миллионов. Он будет идти в кино, но это не история, на которую кинотеатры сильно обращают внимание, это не хедлайнер», - пояснил он.