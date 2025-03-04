«Тут такие события каждый день, что "плакал Голливуд"», - сказала Захарова в этой связи.

Она также выразила уверенность, что на Западе поняли ее слова о группе «Ленинград» на фоне скандального отъезда из Белого дома украинского лидера Владимира Зеленского.

«Все всё поняли правильно», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом она воздержалась от ответа на вопрос, является ли поклонницей группы «Ленинград».

После публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом Зеленский спешно покинул Белый дом. Захарова тогда сказала ТАСС, что на эту картину можно смотреть "под группу "Ленинград"». Она не уточнила, о какой песне идет речь, при этом у группы Сергея Шнурова есть песня похожего содержания с указанием направления движения, отмечает «Радиоточка НСН».

