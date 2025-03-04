«Плакал Голливуд»: Мария Захарова о триумфе «Аноры» и шутке про «Ленинград»
Мария Захарова сказала в эфире НСН, что ее посыл о группе «Ленинград» расшифровали на Западе, а также оценила успех российских актеров и фильма «Анора» на премии «Оскар».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НСН рассказала, о своем отношении к триумфу «Аноры» на церемонии вручения «Оскара», а также выразила уверенность, что на Западе поняли ее пассаж о группе «Ленинград».
Фильм «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна ранее получил пять «Оскаров», в том числе награду за лучший фильм.
«Тут такие события каждый день, что "плакал Голливуд"», - сказала Захарова в этой связи.
Она также выразила уверенность, что на Западе поняли ее слова о группе «Ленинград» на фоне скандального отъезда из Белого дома украинского лидера Владимира Зеленского.
«Все всё поняли правильно», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
При этом она воздержалась от ответа на вопрос, является ли поклонницей группы «Ленинград».
После публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом Зеленский спешно покинул Белый дом. Захарова тогда сказала ТАСС, что на эту картину можно смотреть "под группу "Ленинград"». Она не уточнила, о какой песне идет речь, при этом у группы Сергея Шнурова есть песня похожего содержания с указанием направления движения, отмечает «Радиоточка НСН».
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