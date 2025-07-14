Каллас сочла 50-дневный срок Трампа по Украине слишком долгим

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала заявление президента США Дональда Трампа об установлении 50-дневного срока для достижения договоренности по конфликту на Украине. Соответствующая стенограмма ее выступления была опубликована на сайте Еврокомиссии.

По словам Каллас, важно, что Вашингтон предпринимает активные шаги в отношении России. Она также выразила надежду на продолжение американской военной поддержки Киева по аналогии с усилиями европейских стран.

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В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС усомнилась в целесообразности установленного Трампом временного интервала. Каллас считает, что 50 дней — излишне продолжительный срок на фоне текущей динамики конфликта.

Президент США ранее заявил, что Вашингтон готов ввести жесткие антироссийские санкции, если в течение указанного периода не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации. Выступая перед журналистами 14 июля, он подчеркнул, что ограничения могут быть как прямыми, так и вторичными, в отношении партнеров Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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