Каллас сочла 50-дневный срок Трампа по Украине слишком долгим
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала заявление президента США Дональда Трампа об установлении 50-дневного срока для достижения договоренности по конфликту на Украине. Соответствующая стенограмма ее выступления была опубликована на сайте Еврокомиссии.
По словам Каллас, важно, что Вашингтон предпринимает активные шаги в отношении России. Она также выразила надежду на продолжение американской военной поддержки Киева по аналогии с усилиями европейских стран.
В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС усомнилась в целесообразности установленного Трампом временного интервала. Каллас считает, что 50 дней — излишне продолжительный срок на фоне текущей динамики конфликта.
Президент США ранее заявил, что Вашингтон готов ввести жесткие антироссийские санкции, если в течение указанного периода не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации. Выступая перед журналистами 14 июля, он подчеркнул, что ограничения могут быть как прямыми, так и вторичными, в отношении партнеров Москвы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас сочла 50-дневный срок Трампа по Украине слишком долгим
- В МИД назвали генсека НАТО безграмотным на фоне слов о переговорах с Россией
- Гутерриш высказался об инициативе Трампа по новым санкциям против России
- В Кремле назвали опасными высказывания министра обороны Германии о России
- Пентагон не уточнил, что Трамп имел в виду под «17 Patriot» для Украины
- «Будет коллапс»: В Госдуме назвали заявления Трампа о пошлинах «запугиванием» России
- Не купаться и умножать: Метеоролог напомнил базовые правила поведения в грозу
- Певец из Узбекистана Шохрух Ганиев примет участие в «Интервидении»
- В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию
- «Сердечки, а не победа»: Участница «Интервидения» от Белоруссии об ожиданиях от конкурса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru