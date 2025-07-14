Каллас сочла 50-дневный срок Трампа по Украине слишком долгим

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала заявление президента США Дональда Трампа об установлении 50-дневного срока для достижения договоренности по конфликту на Украине. Соответствующая стенограмма ее выступления была опубликована на сайте Еврокомиссии.

По словам Каллас, важно, что Вашингтон предпринимает активные шаги в отношении России. Она также выразила надежду на продолжение американской военной поддержки Киева по аналогии с усилиями европейских стран.