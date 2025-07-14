В МИД назвали генсека НАТО безграмотным на фоне слов о переговорах с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, усомнившегося в составе российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции стали слова Рютте, который заявил, что Москва якобы направила на переговоры «не серьезных людей», а «какого-то историка». Захарова напомнила, что руководитель российской делегации Владимир Мединский является специалистом по международным отношениям, ученым и государственным деятелем.