В МИД назвали генсека НАТО безграмотным на фоне слов о переговорах с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, усомнившегося в составе российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поводом для реакции стали слова Рютте, который заявил, что Москва якобы направила на переговоры «не серьезных людей», а «какого-то историка». Захарова напомнила, что руководитель российской делегации Владимир Мединский является специалистом по международным отношениям, ученым и государственным деятелем.

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Она также подчеркнула, что украинскую сторону на переговорах представлял министр обороны Рустем Умеров, не имеющий военного образования и опыта службы, ранее работавший в телекоммуникационной отрасли.

Дипломат добавила, что пренебрежение к историческим знаниям и низкий уровень компетентности западных политиков уже неоднократно приводили к трагическим последствиям. По ее словам, без понимания исторического контекста ни одна сложная проблема не может быть решена, а неграмотные действия только усугубляют ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:НАТОМарк РюттеМИД РФМария Захарова

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