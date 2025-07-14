В МИД назвали генсека НАТО безграмотным на фоне слов о переговорах с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, усомнившегося в составе российской делегации на переговорах с Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Поводом для реакции стали слова Рютте, который заявил, что Москва якобы направила на переговоры «не серьезных людей», а «какого-то историка». Захарова напомнила, что руководитель российской делегации Владимир Мединский является специалистом по международным отношениям, ученым и государственным деятелем.
Она также подчеркнула, что украинскую сторону на переговорах представлял министр обороны Рустем Умеров, не имеющий военного образования и опыта службы, ранее работавший в телекоммуникационной отрасли.
Дипломат добавила, что пренебрежение к историческим знаниям и низкий уровень компетентности западных политиков уже неоднократно приводили к трагическим последствиям. По ее словам, без понимания исторического контекста ни одна сложная проблема не может быть решена, а неграмотные действия только усугубляют ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru