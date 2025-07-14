Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат вызывают серьезное недоумение. Об этом он сообщил в комментарии РБК.

Песков подчеркнул, что подобные заявления со стороны главы оборонного ведомства одного из ключевых государств Европы трудно поддаются рациональному объяснению. Он добавил, что Германия все чаще воспринимается как страна, создающая угрозу безопасности.