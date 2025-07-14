В Кремле назвали опасными высказывания министра обороны Германии о России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат вызывают серьезное недоумение. Об этом он сообщил в комментарии РБК.
Песков подчеркнул, что подобные заявления со стороны главы оборонного ведомства одного из ключевых государств Европы трудно поддаются рациональному объяснению. Он добавил, что Германия все чаще воспринимается как страна, создающая угрозу безопасности.
Ранее Писториус в интервью Financial Times заявил, что бундесвер должен быть готов к участию в вооруженном конфликте с Россией и к нанесению ударов по российским силам, если начнется война.
При этом он отметил, что не стремится никого запугать, а лишь описывает реальные вызовы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru