Стартовали съемки телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера
Компания HBO приступила к съемкам телесериала по вселенной Гарри Поттера, сообщают «Ведомости».
Производство осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг. Съемочный процесс стартовал спустя почти 14 лет после выхода последней части франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».
Сериал выйдет в 2027 году. На главные роли отобрали молодых актеров после масштабного кастинга, в котором участвовало свыше 30 тысяч претендентов.
Поклонники впервые увидели Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера. Он облачен в классическую форму Хогвартса и знаменитые круглые очки.
Ранее стало известно, что Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru