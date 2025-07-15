Стартовали съемки телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера

Производство осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг. Съемочный процесс стартовал спустя почти 14 лет после выхода последней части франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».

Сериал выйдет в 2027 году. На главные роли отобрали молодых актеров после масштабного кастинга, в котором участвовало свыше 30 тысяч претендентов.

Поклонники впервые увидели Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера. Он облачен в классическую форму Хогвартса и знаменитые круглые очки.

Ранее стало известно, что Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

