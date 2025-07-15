Постпред США при НАТО: Жду реакцию Путина на слова Трампа
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил Fox News, что ждет реакции президента России Владимира Путина на заявление американского лидера Дональда Трампа о военной поддержке Киева.
«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — заявил политик.
Уитакер отметил, что решение президента США поставлять Украине оружие за счет европейских стран станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта вокруг Украины.
Заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести огромные пошлины в отношении России являются попыткой повлиять на переговоры Москвы и Киева, объяснил в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru