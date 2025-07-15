Постпред США при НАТО: Жду реакцию Путина на слова Трампа

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил Fox News, что ждет реакции президента России Владимира Путина на заявление американского лидера Дональда Трампа о военной поддержке Киева.

Трамп пригрозил пошлинами странам, покупающим нефть у России

«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — заявил политик.

Уитакер отметил, что решение президента США поставлять Украине оружие за счет европейских стран станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта вокруг Украины.

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести огромные пошлины в отношении России являются попыткой повлиять на переговоры Москвы и Киева, объяснил в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАНАТО

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