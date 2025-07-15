СМИ: Трамп приближается к «байденовскому» курсу по Украине

Издание считает, что Трамп «пришел к этому поздно и очень неохотно», выбрав конфронтацию с главой России Владимиром Путиным, открыто критикуя его. Стратегия Байдена строилась на необходимости сохранить послевоенный порядок. Новый курс Трампа подразумевает продажу американского оружия странам Европы с последующей передачей его Киеву. В статье говорится, что эта модель схожа с системой, действовавшей при Байдене.

Трамп сообщил, что военная помощь Украине через НАТО обойдется в несколько миллиардов долларов. По его словам, финансировать поставки будет сам Альянс, возмещая Вашингтону полную стоимость вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

