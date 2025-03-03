«Все сошли с ума!»: Успех «Аноры» на «Оскаре» списали на тенденцию

«Я считаю, что они все сошли с ума: и каннское жюри, и американская киноакадемия. Лично для меня «Анора» — это не выдающееся кино, а достаточно проходной фильм. Но в Голливуде есть тенденции. Многие держат, как говорится, «нос по ветру». Сегодня ветер дует в сторону «Аноры». Это началось еще с Канн, дальше был «Золотой глобус» и бесконечные гильдии. Мне очень жаль Деми Мур, потому что ее роль в «Субстанции» гораздо интереснее, чем роль Майки Мэдисон. Мне очень жаль «Конклав», который несправедливо обойден «Оскаром». Но надо учитывать, что среди американских киноакадемиков есть достаточное количество русских, например, Константин Бронзит. Вспомните историю с фильмом «Паразиты», когда подул ветер «хватит отдавать призы американцам». Сейчас, возможно, есть тенденция, когда бесконечные киностудии всех достали, и люди хотят смотреть другое, провокационное, острое, жесткое кино», - рассказал он.

По его словам, российские актеры «Аноры» теперь, вероятно, будут пользоваться спросом в Голливуде и смогут построить там хорошую карьеру.

«Я очень рад за Юру Борисова. Все русские ребята, которые снимались в «Аноре», по правилам «Оскара» получают грин-карту, то есть официальное разрешение на работу в США. Борисову открывается дорога в студийный Голливуд. Я думаю, что у Марка Эдельштейна даже, возможно, будет более широкая дорога. Его недаром сравнивают с Тимоти Шаламе (франко-американский актёр - прим. НСН) . У него нет вот этого русского типажа, он молодой, ему гораздо легче выучить английский язык. Однако в «Аноре» главная мужская роль сценарно и драматургически прописана очень плохо, поэтому у Марка не было шансов на лучшую мужскую роль», - подчеркнул Шнейдеров.