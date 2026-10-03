Тренд на ностальгию: «Сумерки» обогнали сказку и Борисова

У саги множество фанатов. Сейчас лента в повторном прокате обошла сразу две российские новинки — фильм «Как Иван в сказку попал» и «Девятую планету» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым.

УСПЕХ «СУМЕРЕК»

Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы «Сумерек» в повторном российском прокате на момент написания материала составляют 362 млн 191 тысячу 407 рублей. При этом «Девятая планета» и фильм «Как Иван в сказку попал», по данным системы, заработали по 230 млн 383 тысячи 875 рублей и 317 млн 765 тысяч 804 рубля соответственно. Премьера блокбастера с Юрой Борисовым состоялась 24 сентября, а очередной российской сказки — 17-го.