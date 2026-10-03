Тренд на ностальгию: «Сумерки» обогнали сказку и Борисова
Ситуация, когда самым кассовым фильмом месяца в России стала не премьера, а старый фильм, оказалась уникальным случаем за всю историю учета кинопроката в стране.
В России среди зрителей кино и сериалов фиксируют тренд на ностальгию. Так, впервые за всю историю официальной статистики кинопроката самым кассовым фильмом месяца в стране стала не премьера, а старый, но культовый фильм. Речь — о «Сумерках». Картина была создана еще в 2008 году, но сейчас в РФ ее вновь решили показать на больших экранах.
У саги множество фанатов. Сейчас лента в повторном прокате обошла сразу две российские новинки — фильм «Как Иван в сказку попал» и «Девятую планету» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым.
УСПЕХ «СУМЕРЕК»
Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы «Сумерек» в повторном российском прокате на момент написания материала составляют 362 млн 191 тысячу 407 рублей. При этом «Девятая планета» и фильм «Как Иван в сказку попал», по данным системы, заработали по 230 млн 383 тысячи 875 рублей и 317 млн 765 тысяч 804 рубля соответственно. Премьера блокбастера с Юрой Борисовым состоялась 24 сентября, а очередной российской сказки — 17-го.
Зарубежная лента с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вновь вышла в кинотеатрах в России 17 сентября и возглавила прокат в РФ и СНГ после первых же выходных. Тогда, по данным Кinobusiness.com, картина заработала 196 млн рублей.
По словам гендиректора исследовательской компании Wanta Group Марии Щербаль, почти половину зрителей повторного проката «Сумерек» в кинотеатрах в РФ, согласно данным трекинга «Кинозритель», составили люди 18–24 лет. Еще около четверти — взрослая молодежь до 34 лет, которая сегодня, заметила эксперт, достаточно избирательно ходит в кино, пишет РБК.
«При этом заметна и подростковая аудитория — около 20%. Получается, на "Сумерки" пришли не только миллениалы, которые когда-то были фанатами франшизы, но и новое поколение зрителей. Очень большую роль здесь сыграл сарафан: на второй неделе 36% зрителей узнали о фильме из соцсетей, еще 29% — от друзей и знакомых, а каждый пятый называл рекомендации одной из причин похода в кино», - рассказала она.
Эксперт объяснила, что ключевую роль сыграл в этом эмоциональный эффект от просмотра. 38% зрителей говорили, что фильм вызвал у них чувство ностальгии, а у 48% поднялось настроение. Для «Сумерек», которые вообще не являются комедией, это особенно интересно, добавила Щербаль.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская в беседе с НСН говорила, что вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году.
«Самым успешным перевыпуском года "Сумерки" станут однозначно, потому что в основном перевыпуски — это авторское кино, классика, новая французская волна и так далее, блокбастеры перевыпускают не часто. Кассовые сборы мы пытаемся прогнозировать, глядя на предпродажи, но все фанатские перевыпуски, а это именно фанатское кино, делают максимальную кассу на первом уикенде, а потом очень сильно падают по сборам. Предпродажи действительно очень неплохие по всем городам. 100+ миллионов рублей "Сумерки" соберут однозначно. В 500-миллионные сборы я не верю. Этот фильм интересен и взрослым, и молодежи, на него реально пошли бы подростки от седьмого до девятого класса. Однако, "Сумерки" сейчас выходят в прокат с ограничением 18+, что "отрежет" от фильма кучу аудитории», - подчеркнула она.
ТРЕНД НА НОСТАЛЬГИЮ
Издание РБК писало, что россияне стали активно пересматривать фильмы и сериалы начала XXI века. Отмечается, что это стало устойчивым трендом, а «не всплеском на волне одного удачного перезапуска».
«В нашем мониторинге соцсетей комфорт-ностальгия — самый крупный из контентных кросс-трендов. Почти 70% топ-100 сериалов составляют франшизы и продолжения. Зритель готов тратить время на длинный контент, если заранее понимает, что его там ждет», - рассказала изданию руководитель направления исследований холдинга «ON Медиа» (включает онлайн-кинотеатр «Кион») Анна Фуранова.
Устойчивый интерес к библиотечному контенту зафиксировали и в «Триколоре». Среди востребованных и вспоминаемых телезрителями проектов регулярно отмечаются «След», «Сваты», «Декстер», «Отчаянные домохозяйки», «Интерны» и «Реальные пацаны».
При этом уточняется, что старый контент пользуется спросом не только у российских зрителей. По словам главы Института современных медиа Кирилла Танаева, вышедшие в повторный прокат «Мстители. Финал» во время премьеры в 2019 году собрали $2,8 млрд, а после повторного запуска в сентябре 2026-го касса выросла до $2,9 млрд.
«С 2000-х прошло уже практически 20 лет — это приличный срок для смены поколений зрителей. Поэтому многие лучшие произведения того времени сейчас старшей аудиторией воспринимаются с приятной ностальгией. Все новое — это хорошо забытое старое. В наше время контентного изобилия релизы 2000-х как раз уже к этому "хорошо забытому старому" вполне относятся», - сказал он.
Гендиректор портала «Кино-театр.ру», продюсер Жан Просянов объяснил тренд на ностальгию тем, что люди «боятся искать что-то новое», поэтому хотят смотреть проверенные хиты.
«С новыми фильмами всегда сложно, если у проекта нет большой известности и он не сопровождал зрителя на всех этапах маркетинговой кампании. Человеку сейчас приходится принимать решения о просмотре только по трейлеру и по постеру. И в этот момент, листая главный экран в онлайн-кинотеатре, гораздо проще кликнуть на что-нибудь знакомое», - подчеркнул он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что франшиза «Сумерки» приковала внимание зрителей по всему миру на десятки лет, так как совмещает любовь, драму и экстремальность.
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