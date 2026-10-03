Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу $90 тысяч
Россиянка Ольга Лебедева уже почти два месяца находится под стражей в иммиграционном центре в Аризоне. Суд установил залог за её освобождение в размере 90 тысяч долларов — около 7,5 миллиона рублей, и собрать такую сумму семья не в состоянии, сообщает Shot.
19 августа сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали Ольгу в аэропорту Финикса, после чего поместили в центр содержания мигрантов в городе Элой. По версии американской стороны, Лебедева въехала в США на законных основаниях в декабре 2016 года, но позже нарушила сроки пребывания.
Родственники рассказывают иную историю. Семья, по их словам, живёт в Америке почти десять лет и всё это время находится в ожидании решения по иммиграционному делу. У Ольги есть поданное, но ещё не рассмотренное прошение об убежище, а также действующее разрешение на работу — оно действительно до октября 2029 года.
В начале сентября судья постановил отпустить россиянку под залог, однако сумма оказалась неподъёмной для семьи. По их словам, собрать 90 тысяч долларов невозможно, в том числе из‑за затрат на услуги адвокатов. Для сравнения: другую гражданку России, Галину Бобреневу, которую ICE задержала в августе в аэропорту Калифорнии, позже выпустили под залог в 35 тысяч долларов с обязанностью носить электронный браслет.
Сейчас адвокат Лебедевой пытается добиться её освобождения через федеральный суд. 15 сентября он подал ходатайство с требованием проверить правомерность содержания женщины под стражей. Дело находится на рассмотрении.
Во Флориде у семьи есть собственный бизнес. Ольга числится руководителем действующей компании WE ARE BOND LLC, связанной с магазином женской одежды. Фирма зарегистрирована в штате с 2022 года.
Ранее в Австралии задержали россиянина Владимира Теслова, которого заподозрили в попытке получить информацию о ВСУ и передать ее российским спецслужбам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство
- Вагон задымился на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро
- В Краснозаводске при разборе завалов на месте пожара нашли пять погибших
- Эдди Мерфи впервые за карьеру снимется в сценарном сериале
- «Читай-город»: Продажи подарочных сертификатов перед Днем учителя выросли на 30%
- Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу $90 тысяч
- Тренд на ностальгию: «Сумерки» обогнали сказку и Борисова
- Глава Netflix объяснил уход всех создателей «Очень странных дел»
- Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома
- Третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным