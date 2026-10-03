Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя за свободу $90 тысяч

19 августа сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали Ольгу в аэропорту Финикса, после чего поместили в центр содержания мигрантов в городе Элой. По версии американской стороны, Лебедева въехала в США на законных основаниях в декабре 2016 года, но позже нарушила сроки пребывания.

Родственники рассказывают иную историю. Семья, по их словам, живёт в Америке почти десять лет и всё это время находится в ожидании решения по иммиграционному делу. У Ольги есть поданное, но ещё не рассмотренное прошение об убежище, а также действующее разрешение на работу — оно действительно до октября 2029 года.

В начале сентября судья постановил отпустить россиянку под залог, однако сумма оказалась неподъёмной для семьи. По их словам, собрать 90 тысяч долларов невозможно, в том числе из‑за затрат на услуги адвокатов. Для сравнения: другую гражданку России, Галину Бобреневу, которую ICE задержала в августе в аэропорту Калифорнии, позже выпустили под залог в 35 тысяч долларов с обязанностью носить электронный браслет.

Сейчас адвокат Лебедевой пытается добиться её освобождения через федеральный суд. 15 сентября он подал ходатайство с требованием проверить правомерность содержания женщины под стражей. Дело находится на рассмотрении.

Во Флориде у семьи есть собственный бизнес. Ольга числится руководителем действующей компании WE ARE BOND LLC, связанной с магазином женской одежды. Фирма зарегистрирована в штате с 2022 года.

Ранее в Австралии задержали россиянина Владимира Теслова, которого заподозрили в попытке получить информацию о ВСУ и передать ее российским спецслужбам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

