«Звезда по имени Солнце»: Цой оживет в кино

По его словам, в случае реализации картины она будет казахстанским проектом с участием представителей РФ. Его обсуждение пока находится на ранней стадии, добавил режиссер, подтвердив при этом, что продюсерские переговоры уже проводятся.

«Мы не можем обойтись, когда мы говорим о Цое или снимаем о Цое, без России. Он там, в Советском Союзе, родился, вырос в Питере, жил в Москве», - сказал режиссер.

Нугманов уточнил, что новый фильм будет игровым и расскажет о личности музыканта, истории съемок ленты «Игла» и о других замыслах, которые режиссер и Цой не успели осуществить. Запланировано, что действия в картине будут происходить на фоне изменения политического ландшафта в конце 80-х годов.