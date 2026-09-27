«Звезда по имени Солнце»: Цой оживет в кино
О планах на байопик о легенде русского рока заявил режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов.
В Казахстане хотят снять байопик о популярном советском рок-музыканте, лидере группы «Кино» Викторе Цое. Проект находится на стадии обсуждений, но уже известно, что в фильме будет рассказано о личности певца и о его съемках в ленте «Игла». Планируется, что новый фильм о Цое будет казахстанской лентой, созданной при участии РФ.
БАЙОПИК О ЦОЕ
О планах на новый проект объявил казахстанский режиссер Рашид Нугманов. Именно он в 1988 году снял фильм «Игла», в котором сыграл и сам Виктор Цой. Мастер дружил с музыкантом.
Кинематографист сообщил, что уже ведет переговоры о создании художественного байопика об артисте с участием российской стороны. При этом режиссер отметил, что окончательных договоренностей по проекту пока нет, пишет ТАСС.
По его словам, в случае реализации картины она будет казахстанским проектом с участием представителей РФ. Его обсуждение пока находится на ранней стадии, добавил режиссер, подтвердив при этом, что продюсерские переговоры уже проводятся.
«Мы не можем обойтись, когда мы говорим о Цое или снимаем о Цое, без России. Он там, в Советском Союзе, родился, вырос в Питере, жил в Москве», - сказал режиссер.
Нугманов уточнил, что новый фильм будет игровым и расскажет о личности музыканта, истории съемок ленты «Игла» и о других замыслах, которые режиссер и Цой не успели осуществить. Запланировано, что действия в картине будут происходить на фоне изменения политического ландшафта в конце 80-х годов.
Однако, например, лидер рок-группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина считает, что сейчас уже невозможно снять правдивый фильм о легенде русского рока Викторе Цое. Она подчеркнула, что поколение тех, кто знал музыканта лично, уже практически ушло.
«Кто может снять фильм о Цое? Тот, кто не знает Цоя? Сделает из него еще одну плакатную фигуру, которая совершенно не имеет ничего общего с Витей, который в жизни был совершенно другим, абсолютно застенчивым человеком», - приводит слова знаменитости NEWS.ru.
По ее мнению, современные попытки осмыслить наследие Цоя часто сводятся к формальному образу «легенды», в то время как сам человек был куда более сложным и тонким.
«Виктор Цой послужил рекламой самой идеи, когда несколько энтузиастов могут объединяться вместе, вместе сочинять музыку, вместе ее записывать, а потом на свой страх и риск исполнять ее живьем. Это процесс правильного занятия музыкой. Это ода творчеству, так и должна жить нормальная музыкальная индустрия. Тогда публика может ждать удивительных песен и альбомов. Их главная заслуга в том, что им удалось сочинить песни, которых очень не хватало. В воздухе была какая-то особая атмосфера, люди хотели услышать именно те слова, которые материализовались в песнях группы. И эти песни спустя десятилетия мы все с удовольствием поем», - заметил в беседе с НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
СПОРЫ ОБ «ИГЛЕ»
До этого, в мае 2025 года, разгорелся спор о повторном показе драмы с Виктором Цоем «Игла» в кинотеатрах. В частности, кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН назвал ленту Рашида Нугманова артхаусом, а не коммерческим кино. Тогда он предположил, что люди не пойдут смотреть картину в кинотеатры, а сама идея устроить показ спустя аж 36 лет является двойной нелепостью.
«"Игла" — чистый артхаус, картина получилась коммерческой только на волне нереальной любви к Цою, которой был отмечен 89-й год (ХХ века – прим. НСН). Это был год Цоя, он везде гремел, собирал стадионы, потом погиб, и началась культовая слава. Именно поэтому "Иглу" смотрели, но зрители были разочарованы: все шли на боевик, а посмотрели что-то странное и чудное. Успех "Иглы" был сродни "успеху" фильма "Спортлото-82" Гайдая. Эта лента была самой успешной с 1982 года, все на нее ломанулись, но никому она не понравилась. В случае с "Иглой" девочки лишний раз посмотрели на своего кумира. Цой смотрелся выразительно, а вот картина была совершенно незрительской. Выпускать ее на экране сейчас — двойная нелепость», - подчеркнул тогда он.
В свою очередь музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН отметил, что глубокое кино Нугманова рассчитано на широкую аудиторию.
«Рашид Нугманов — серьезный режиссер, сторонник авторского кино неблокбастерского и неголливудского типа. В его работах можно наблюдать массу всего интересного с точки зрения киноведов: смешанная хронология, вживление анимационных фрагментов в фильм, также фрагменты чужих песен, даже научных передач. Этот эксперимент не опускается до уровня массового зрителя, а подтягивает до элитарного уровня тех, кто заинтересовался фильмом. Люди, которые будут смотреть картину внимательно и с открытым сердцем, почерпнут для себя массу интересного в плане того, каким может быть серьезное настоящее кино. Фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, поэтому о нем не забывают. Он заслуживает внимания не только из-за Цоя», - рассказал он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что семья певца Михаила Круга согласилась на съемки фильма об артисте братьями Андреасян.
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