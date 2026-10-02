«Мечта и машины!»: Продюсер «Битвы моторов» назвал главный вызов
История про больших мечтателей, которые все-таки реализовали свою мечту, может вдохновить зрителей стать изобретателями, надеется Петр Ануров.
«Карбоновых героев» фильма «Битва моторов» помогал создать конструктор российского суперкара Marussia, рассказал продюсер картины Петр Ануров.
Накануне в Москве состоялась светская премьера приключенческой драмы «Битва моторов», главные роли в которой сыграли Иван Янковский и Юра Борисов. На мероприятии присутствовал специальный корреспондент НСН. Сюжет фильма переносит зрителей в 1908 год, когда команда единомышленников разрабатывала автомобиль «Руссо-Балт». Ануров назвал главный «продюсерский вызов» этой работы.
«Самый главный вызов был - как построить несуществующие машины 1908-1910 года. Мы не автоконструкторы, у нас нет своего завода и нам нужно было с нуля их построить, не имея чертежей. Были лишь какие-то фотографии, какие-то записи, какие-то книги о машинах. И нам повезло, что мы нашли классного конструктора Игоря Ермилина, который строил "Марусю" (суперкар Marussia компании Николая Фоменко. – Прим. НСН). Он из карбона в своем бутик-ателье построил эти машины. При этом времени, как обычно, не хватало, поэтому до последнего момента было непонятно, поедут они или нет. Нам нужно было, чтобы они гоняли на скорости 80-90 км/ч по серпантину, делали трюки. чтобы их могли водить не только каскадеры, но и актеры. Это был главный продюсерский вызов. Ну и, конечно, главный вопрос был собрать команду артистов и решить, кто будет играть две главные роли. Когда режиссер предложил Ваню Янковского и Юру Борисова, все встало на свои места», - отметил продюсер.
По его словам, этот фильм не о гонках, а о мечтателях и изобретателях, которыми могут стать и зрители.
«Гонки – это аттракцион, а это история про больших мечтателей, которые в отличие от многих мечту реализовали, хотя все было против, их никто вначале не поддерживал, а они взяли и сделали. Это цепляет и вдохновляет, когда человек понимает, что есть какие-то планы, которые он боится реализовывать, но можно собрать команду и сделать. Когда ты чувствуешь эту эмоцию через экран, это мотивирует. Я очень хотел и мечтал бы о том, чтобы эта история – и «Руссо-Балта», и нашего фильма – кого-то сподвигла, чтобы что-то изобретать, как в то романтичное время, которое было сто лет назад», - признался продюсер.
Со своей стороны, режиссер фильма Илья Маланин рассказал, как удалось собрать звездный кастинг.
«Мы знакомы давно, плюс-минус учились в одно время в театральном институте. Мы следили друг за другом, Юру я уже снимал, Ваню еще нет, сейчас все собрались вместе», - отметил он.
Фильм «Битва моторов» начнут показывать в российских кинотеатрах с 8 октября. Исполнитель главной роли Иван Янковский ранее признался, что сбылась его давняя мечта - сняться вместе с Юрой Борисовым, отмечает «Радиоточка НСН».
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