Глава Netflix объяснил уход всех создателей «Очень странных дел»
Тед Сарандос, возглавляющий Netflix, прокомментировал уход важных участников команды, стоявшей за успехом сериала «Очень странные дела».
Как пояснил Сарандос, братья Даффер, которые сотрудничали со стримингом на протяжении десяти лет, приняли решение сменить вектор творческой деятельности: они больше не хотят заниматься сериалами и намерены сосредоточиться на создании масштабных полнометражных картин для широкого кинопроката. Глава Netflix признался, что в разговоре с Мэттом и Россом сказал им следующее: у них отлично получается творить, и сейчас, в сорок лет, самое время следовать за мечтой, чтобы потом, в шестьдесят, не терзаться сожалениями. Сарандос добавил, что искренне рад за братьев и не сомневается в том, что их ждёт большой успех.
Говоря о будущем франшизы «Очень странные дела», Сарандос отметил, что права на неё остаются у Netflix, а значит, в этой киновселенной вполне могут появиться новые проекты. По его словам, мир популярного фантастического сериала навсегда останется важной частью достижений стриминговой платформы.
Касательно Шона Леви — режиссёра и продюсера шоу — Сарандос сообщил, что тот тоже стремится к работе над крупными проектами для кинотеатров. Согласно словам главы Netflix, после премьеры картины «Звёздные войны: Истребитель», которая ожидается в следующем году, Леви, скорее всего, займётся постановкой ещё нескольких фильмов по вселенной «Звёздных войн».
Ранее кинокритик Александр Голубчиков объяснил НСН, по какой логике Netflix открывает или закрывает проекты.
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