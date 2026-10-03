Глава Netflix объяснил уход всех создателей «Очень странных дел»

Как пояснил Сарандос, братья Даффер, которые сотрудничали со стримингом на протяжении десяти лет, приняли решение сменить вектор творческой деятельности: они больше не хотят заниматься сериалами и намерены сосредоточиться на создании масштабных полнометражных картин для широкого кинопроката. Глава Netflix признался, что в разговоре с Мэттом и Россом сказал им следующее: у них отлично получается творить, и сейчас, в сорок лет, самое время следовать за мечтой, чтобы потом, в шестьдесят, не терзаться сожалениями. Сарандос добавил, что искренне рад за братьев и не сомневается в том, что их ждёт большой успех.

Говоря о будущем франшизы «Очень странные дела», Сарандос отметил, что права на неё остаются у Netflix, а значит, в этой киновселенной вполне могут появиться новые проекты. По его словам, мир популярного фантастического сериала навсегда останется важной частью достижений стриминговой платформы.

Касательно Шона Леви — режиссёра и продюсера шоу — Сарандос сообщил, что тот тоже стремится к работе над крупными проектами для кинотеатров. Согласно словам главы Netflix, после премьеры картины «Звёздные войны: Истребитель», которая ожидается в следующем году, Леви, скорее всего, займётся постановкой ещё нескольких фильмов по вселенной «Звёздных войн».

Ранее кинокритик Александр Голубчиков объяснил НСН, по какой логике Netflix открывает или закрывает проекты.

