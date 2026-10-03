Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома

Статистика показывает серьёзное сокращение численности населения Колпашевского района: за пять лет число жителей уменьшилось с 37,7 до 31,8 тысячи человек — это почти 16 %. Особенно тяжёлая ситуация складывается в небольших деревнях: так, в Куржино сейчас живут всего 12 человек вместо прежних 135, а в Иванкино — 21 житель вместо 90.

Сами сельчане подчёркивают, что главная причина оттока населения — не общие демографические тенденции, а растущая опасность из‑за медведей. Хищники регулярно нападают на домашний скот, из‑за чего становится всё рискованнее заниматься традиционными для местных промыслами: охотой, рыбалкой, сбором дикоросов. Это напрямую бьёт по доходам жителей и подрывает привычный уклад жизни.

Критический уровень угрозы был зафиксирован в сентябре 2026 года в деревне Север Колпашевского района: медведь напал на двух мужчин, находившихся в лесу, и убил их. В целях безопасности хищника пришлось ликвидировать.

Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин в эфире НСН дал совет, как выжить в схватке с медведем

