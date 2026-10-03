Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома
В Сибири участились случаи появления медведей вблизи населённых пунктов — из‑за этого люди вынуждены уезжать из родных мест. В Томской области целые поселения стремительно теряют жителей, сообщает Telegram‑канал Baza.
Статистика показывает серьёзное сокращение численности населения Колпашевского района: за пять лет число жителей уменьшилось с 37,7 до 31,8 тысячи человек — это почти 16 %. Особенно тяжёлая ситуация складывается в небольших деревнях: так, в Куржино сейчас живут всего 12 человек вместо прежних 135, а в Иванкино — 21 житель вместо 90.
Сами сельчане подчёркивают, что главная причина оттока населения — не общие демографические тенденции, а растущая опасность из‑за медведей. Хищники регулярно нападают на домашний скот, из‑за чего становится всё рискованнее заниматься традиционными для местных промыслами: охотой, рыбалкой, сбором дикоросов. Это напрямую бьёт по доходам жителей и подрывает привычный уклад жизни.
Критический уровень угрозы был зафиксирован в сентябре 2026 года в деревне Север Колпашевского района: медведь напал на двух мужчин, находившихся в лесу, и убил их. В целях безопасности хищника пришлось ликвидировать.
Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин в эфире НСН дал совет, как выжить в схватке с медведем
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