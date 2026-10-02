Женщина, которая ведет: Паулина Андреева раскрыла секреты героини «Битвы моторов»
Паулина Андреева рассказала, что лично управляла столетним автомобилем на съёмках «Битвы моторов».
Актриса Паулина Андреева рассказала журналистам, что её героиня в фильме «Битва моторов» — не просто спутница главного героя, а самостоятельная, смелая женщина, опережающая своё время.
Накануне в Москве состоялась светская премьера приключенческой драмы «Битва моторов», главные роли в которой сыграли Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. На мероприятии присутствовал специальный корреспондент НСН. Сюжет фильма переносит зрителей в 1908 год, когда команда единомышленников разрабатывала автомобиль «Руссо-Балт». Паулина Андреева рассказала, что это история о новаторстве и достижении невероятных целей вопреки сопротивлению большинства.
«Моя героиня — независимая личность, вполне эмансипированная женщина, которая водит автомобиль в начале века. Это очень смело. Она вдохновляет своего возлюбленного и мотивирует его. Она сама автомобилистка, поэтому знает, о чём говорит. В нашем фильме женский персонаж — не костыль. Часто в большом мужском кино женщина выступает как вспомогательный герой. А здесь героиня совмещает любовь к человеку и любовь к его делу. Это кино о новаторстве, о вере в свои мечты, о достижении самых невероятных целей, несмотря на сопротивление большинства. Общество склонно не верить фантазёрам. Нужно фантазировать, мечтать и действовать», — приводит слова актрисы спецкор НСН.
Паулина Андреева рассказала, что лично управляла столетним автомобилем на съёмках. Актриса также призналась, что любовь к автомобилям у неё — не только по сценарию.
«Я сама водила автомобиль на съёмках. Водить машину, которой больше ста лет, — одно удовольствие. Пришлось вспомнить, что такое ручная коробка передач. В обычной жизни я люблю водить, я сама автомобилистка. Я люблю автомобили и поездки на дальние расстояния», — поделилась артистка.
Фильм «Битва моторов» начнут показывать в российских кинотеатрах с 8 октября. Исполнитель главной роли Иван Янковский ранее признался, что сбылась его давняя мечта — сняться вместе с Юрой Борисовым, отмечает «Радиоточка НСН».
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