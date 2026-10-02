Паулина Андреева рассказала, что лично управляла столетним автомобилем на съёмках. Актриса также призналась, что любовь к автомобилям у неё — не только по сценарию.

«Я сама водила автомобиль на съёмках. Водить машину, которой больше ста лет, — одно удовольствие. Пришлось вспомнить, что такое ручная коробка передач. В обычной жизни я люблю водить, я сама автомобилистка. Я люблю автомобили и поездки на дальние расстояния», — поделилась артистка.

Фильм «Битва моторов» начнут показывать в российских кинотеатрах с 8 октября. Исполнитель главной роли Иван Янковский ранее признался, что сбылась его давняя мечта — сняться вместе с Юрой Борисовым, отмечает «Радиоточка НСН».

