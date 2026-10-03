Третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным

Речь идёт о посте, который в соцсетях разместила Дженни Аюми — она поздравила команду с окончанием съёмок третьего сезона. В публикации женщина назвала завершение производства концом эпохи, что многие расценили как намёк на закрытие сериала. Впрочем, вскоре пост был удалён.

В самом сообщении Аюми звучали такие слова: «Конец эпохи. Пятилетняя глава наконец‑то подошла к концу».

При этом стриминговый сервис Netflix пока не делал официальных заявлений о том, что проект завершится на третьем сезоне. Существует и другая трактовка: возможно, дублёрша имела в виду лишь завершение своего участия в сериале, а не закрытие всего проекта.

Сюжет третьего сезона продолжит рассказывать об Уэнсдей Аддамс — ученице школы «Невермор». Героиня раскроет новые семейные тайны, а действие частично развернётся в Париже. Слоган сезона звучит так: «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Премьера запланирована на 2027 год — конкретную дату Netflix объявит позднее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

