Третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным
По информации издания Colider, есть вероятность, что третий сезон шоу «Уэнсдей» окажется последним. Такой вывод журналисты сделали на основании намёков дублёрши Дженны Ортеги, исполнительницы главной роли.
Речь идёт о посте, который в соцсетях разместила Дженни Аюми — она поздравила команду с окончанием съёмок третьего сезона. В публикации женщина назвала завершение производства концом эпохи, что многие расценили как намёк на закрытие сериала. Впрочем, вскоре пост был удалён.
В самом сообщении Аюми звучали такие слова: «Конец эпохи. Пятилетняя глава наконец‑то подошла к концу».
При этом стриминговый сервис Netflix пока не делал официальных заявлений о том, что проект завершится на третьем сезоне. Существует и другая трактовка: возможно, дублёрша имела в виду лишь завершение своего участия в сериале, а не закрытие всего проекта.
Сюжет третьего сезона продолжит рассказывать об Уэнсдей Аддамс — ученице школы «Невермор». Героиня раскроет новые семейные тайны, а действие частично развернётся в Париже. Слоган сезона звучит так: «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Премьера запланирована на 2027 год — конкретную дату Netflix объявит позднее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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