«Коэффициент Питта»: Юра Борисов не сделает «Девятую планету» фильмом-миллиардером
В российском кино нет звезд, ради которых зрители пойдут смотреть фильм, сказала в эфире НСН Елена Хажинская и объяснила «театральный парадокс» с Борисовым и Кологривым.
Громкое имя актера Юры Борисова несколько повысит сборы фильма «Девятая планета», однако они не дотянут до 500 млн рублей, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
Главной кинопремьерой этого уикенда стал фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», картина может заработать за выходные порядка 120 млн рублей. Хажинская объяснила, как скажется на сборах имя Борисова, звучащее сейчас из «каждого утюга».
«Для столь масштабного фильма такие сборы - не очень много, но тоже вполне достойная цифра. При таком первом уикенде, скорее всего, до полумиллиарда сборы не дойдут, хотя конкурентов у этого фильма нет. Любая звезда уровня Борисова умножает коэффициент сборов на некий процент, но главное зависит от того, привлечет ли сам фильм зрителя. Далеко не все побегут смотреть ужастик с Борисовым только потому, что он там снялся. Звезды однозначно добавляют фильму кассу, однако у нас этот коэффициент не очень существенный. В современном российском кино не существует звезды, которая реально может привести зрителей: "Пойду, на него посмотрю". На Брэда Питта этот коэффициент может работать, а у нас – сомневаюсь. Если на плакате знаменитое лицо – Петрова, Кологривого или Борисова, зритель обратит на это внимание, но я не очень верю, что он купит билет специально ради того, чтобы увидеть игру Юры Борисова», - отметила эксперт.
Она объяснила, почему в театре спектакли с Кологривым и Борисовым вызывают ажиотаж, несмотря на дорогие билеты, а в кино такого нет.
«Две тысячи сеансов фильма с Юрой Борисовым не равно одному спектаклю. В Москве живет 20 миллионов человек, и найти там 300 человек, которые будут сидеть в театральном зале и смотреть на Борисова, гораздо проще, чем найти зрителей на две тысячи сеансов по стране. Кроме того, смотреть на живого актера всегда интереснее, чем в кино», - заключила собеседница НСН.
Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет главную роль в фильме «Лавр», экранизации одноименного романа Евгения Водолазкина. Кинокритик Сергей Сычев сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эту картину будут сравнивать с прогремевшем в Москве спектаклем «Лавр», главную роль в котором сыграл Дмитрий Певцов.
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