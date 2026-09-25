Громкое имя актера Юры Борисова несколько повысит сборы фильма «Девятая планета», однако они не дотянут до 500 млн рублей, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

Главной кинопремьерой этого уикенда стал фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», картина может заработать за выходные порядка 120 млн рублей. Хажинская объяснила, как скажется на сборах имя Борисова, звучащее сейчас из «каждого утюга».