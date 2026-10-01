«Сумеречный Колобок»: Сентябрь оказался провальным для кинотеатров
Ни один новый сентябрьский фильм не дотянул по сборам даже до 500 млн рублей, при этом «Колобок» вошел в клуб миллиардеров, а Паттинсон 20-летней давности стал главным магнитом для зрителей.
Главным кинособытием сентября стало появление в российском прокате восьмого фильма-миллиардера с начала 2026 года. До заветной цифры за месяц с небольшим докатился многострадальный «Колобок», при этом самой успешной новинкой первого месяца осени стал перевыпуск романтической вампирской саги «Сумерки».
ЗАПРЕТНЫЕ «СУМЕРКИ» И ХАЙПОВЫЙ «КОЛОБОК»
Вслед за рекордным летом, когда в российский прокат вышло сразу два фильма-миллиардера, сентябрь принес индустрии разочарование. Ни один новый фильм не заработал даже полумиллиарда рублей, а самой успешной картиной месяца оказались «Сумерки» - перевыпуск картины 2008 года с Робертом Паттинсоном собрал 333 млн рублей, при этом каждый последующий месяц в кинотеатрах будут выходить следующие серии легендарной франшизы.
По мнению члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елены Хажинской, сборы «Сумерек» могли бы быть еще больше, если бы не неожиданное ограничение «18+».
«Самым успешным перевыпуском года "Сумерки" станут однозначно, потому что в основном перевыпуски - это авторское кино, классика, новая французская волна и так далее, блокбастеры перевыпускают не часто. Все фанатские перевыпуски, а это именно фанатское кино, делают максимальную кассу на первом уикенде, а потом очень сильно падают по сборам. Более ста миллионов рублей "Сумерки" соберут однозначно, а будет ли 200+ - здесь вопрос. В 500-миллионные сборы я не верю. Этот фильм интересен и взрослым, и молодежи, на него реально пошли бы подростки от седьмого до девятого класса. Однако, "Сумерки" сейчас выходят в прокат с ограничением 18+, что "отрежет" от фильма кучу аудитории», - говорила НСН Хажинская после первого сумеречного прокатного уикенда.
Ну а самое резонансное событие месяца произошло 13 сентября. В этот день наконец «докатился» до миллиардных сборов фильм Антона Маслова «Последней богатырь. Колобок», о неравной битве которого с новым «Человеком-Пауком» высказалось огромное количество деятелей культуры (да и в целом все, кому не лень). Чтобы достичь заветной отметки картине, вышедшей в прокат 6 августа, понадобилось 39 дней. При этом всего за сентябрь «Колобок» заработал 131 млн рублей, заняв лишь шестое место.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснил НСН, как сказался на сборах картины хайп вокруг противостояния «Колобка» с недружественным «Пауком».
«Я считаю, что это дало некий усреднённо нулевой результат. Может быть, кто-то отреагировал негативно, а для кого-то, наоборот, это было определенным триггером для привлечения внимания. Говорить, что это сильно ухудшило показатели фильма - однозначно нет. Миллиард для "Колобка" - это вполне достойный результат. Да, могло быть больше, но могло быть и меньше. Получилось по среднему оптимальному уровню», - отметил Исаев.
Второе место по сборам в сентябре заняло фэнтези Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал» с Марией Ароновой (292 млн рублей), третье – пиратские голливудские релизы (247 млн рублей), а пятое – вышедший в конце августа мультик «Лунтик. Обратная сторона Луны» (154 млн рублей в сентябре, общие сборы – 259 млн).
«ПЛАНЕТА» БОРИСОВА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ
Самая громкая новинка сентября – фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым занял пятое место по сборам, заработав 174 млн рублей. Однако, эта картина в прокате всего неделю. По мнению аналитиков издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм с Борисовым заработает больше всех и на первом октябрьском уикенде.
Член совета АВК Елена Хажинская объяснила НСН, что само по себе имя Борисова не гарантирует успех фильму, усомнившись, что «Девятая планета» дотянет до полумиллиардных сборов.
«Скорее всего, до полумиллиарда сборы не дойдут, хотя конкурентов у этого фильма нет. Любая звезда уровня Борисова умножает коэффициент сборов на некий процент, но главное зависит от того, привлечет ли сам фильм зрителя. Далеко не все побегут смотреть ужастик с Борисовым только потому, что он там снялся. Звезды однозначно добавляют фильму кассу, однако у нас этот коэффициент не очень существенный. В современном российском кино не существует звезды, которая реально может привести зрителей из серии: "Пойду, на него посмотрю". На Брэда Питта этот коэффициент может работать, а у нас – сомневаюсь», - пояснила эксперт.
Седьмое место по сборам в сентябре заняла вторая часть американского триллера о девушках-экстремалках «Вышка» (128 млн рублей). Все остальные новинки месяца заработали меньше ста миллионов рублей. В их числе оказались два исторических фильма «Охота на императора» (54 млн рублей) и «Романовы. Преданность и предательство» (48 млн рублей), а также вторая часть российской семейной комедии «Мой папа - медведь» (30 млн рублей).
В тройку самых кассовых фильмов 2026 года по-прежнему входят «Чебурашка 2» (сборы 6,037 млрд рублей), «Простоквашино» (2,431 млрд рублей) и «Буратино» (2,396 млрд рублей). Больше миллиарда также заработали «Майкл», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Холоп 3».
По данным экспертов, следующие потенциальные фильмы-миллиардеры выйдут в российский прокат 22 октября, это «Сказка о потерянном времени», «Чудо-Юдо» и «Морозко». Кроме того, 8 октября состоится премьера спортивной драма с Юрой Борисовым и Иваном Янковским «Битва моторов», а 15 октября на экраны кинотеатров выйдет вторая часть фильма «Руки Вверх!».
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