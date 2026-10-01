ЗАПРЕТНЫЕ «СУМЕРКИ» И ХАЙПОВЫЙ «КОЛОБОК»

Вслед за рекордным летом, когда в российский прокат вышло сразу два фильма-миллиардера, сентябрь принес индустрии разочарование. Ни один новый фильм не заработал даже полумиллиарда рублей, а самой успешной картиной месяца оказались «Сумерки» - перевыпуск картины 2008 года с Робертом Паттинсоном собрал 333 млн рублей, при этом каждый последующий месяц в кинотеатрах будут выходить следующие серии легендарной франшизы.

По мнению члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елены Хажинской, сборы «Сумерек» могли бы быть еще больше, если бы не неожиданное ограничение «18+».

«Самым успешным перевыпуском года "Сумерки" станут однозначно, потому что в основном перевыпуски - это авторское кино, классика, новая французская волна и так далее, блокбастеры перевыпускают не часто. Все фанатские перевыпуски, а это именно фанатское кино, делают максимальную кассу на первом уикенде, а потом очень сильно падают по сборам. Более ста миллионов рублей "Сумерки" соберут однозначно, а будет ли 200+ - здесь вопрос. В 500-миллионные сборы я не верю. Этот фильм интересен и взрослым, и молодежи, на него реально пошли бы подростки от седьмого до девятого класса. Однако, "Сумерки" сейчас выходят в прокат с ограничением 18+, что "отрежет" от фильма кучу аудитории», - говорила НСН Хажинская после первого сумеречного прокатного уикенда.

Ну а самое резонансное событие месяца произошло 13 сентября. В этот день наконец «докатился» до миллиардных сборов фильм Антона Маслова «Последней богатырь. Колобок», о неравной битве которого с новым «Человеком-Пауком» высказалось огромное количество деятелей культуры (да и в целом все, кому не лень). Чтобы достичь заветной отметки картине, вышедшей в прокат 6 августа, понадобилось 39 дней. При этом всего за сентябрь «Колобок» заработал 131 млн рублей, заняв лишь шестое место.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснил НСН, как сказался на сборах картины хайп вокруг противостояния «Колобка» с недружественным «Пауком».

«Я считаю, что это дало некий усреднённо нулевой результат. Может быть, кто-то отреагировал негативно, а для кого-то, наоборот, это было определенным триггером для привлечения внимания. Говорить, что это сильно ухудшило показатели фильма - однозначно нет. Миллиард для "Колобка" - это вполне достойный результат. Да, могло быть больше, но могло быть и меньше. Получилось по среднему оптимальному уровню», - отметил Исаев.

Второе место по сборам в сентябре заняло фэнтези Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал» с Марией Ароновой (292 млн рублей), третье – пиратские голливудские релизы (247 млн рублей), а пятое – вышедший в конце августа мультик «Лунтик. Обратная сторона Луны» (154 млн рублей в сентябре, общие сборы – 259 млн).