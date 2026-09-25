Золотой век фантастики прошел, а что касается произведений братьев Стругацких, то их романы никогда не были популярны у массового читателя. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский.

Время сказок в кино «потихонечку сходит на нет», а на смену им приходит фантастика. Такое мнение выразил режиссёр вышедшего вчера фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета» Николай Рыбников. Его слова приводит РБК. По его мнению, благодаря сказкам постановщики научились работать с компьютерной графикой, с большими декорациями, с пиротехникой. Однако, он добавил, что полностью сказки «никуда не уйдут». Вертинский заявил, что понятие «сказка» и «фантастика» стоят очень близко друг к другу.

«Тут все очень сильно упирается в понятия. Любая фантастика — это сказка, и вот мы уже подружили эти два понятия. Это уже тонкости определений. Если говорить о сказках, как о старинных былинах, которые пришли с классическими каноническими сюжетами про царя, царевну и жар-птицу, то, наверно, да, в оригинальном виде их уже невозможно смотреть, надо делать что-то новенькое. Но это можно сделать и с ними. Можно все это переплетать с фантастикой. В «Последнем богатыре» (серия фильмов с Виктором Хориняком в главной роли. — Прим. НСН), например, идут перемещения из времени во время. Это уже смешение жанров — путешествие во времени внутри сказки. Фантастику никто не переживет. Другое дело, что ее «золотой век» прошел еще в прошлом веке, и как-то она потом не сильно появлялась», — рассказал он.