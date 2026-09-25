Золотой век прошел? Войтинский не увидел «всплеска» интереса к фантастике в РФ
Александр Войтинский заявил НСН, что нельзя однозначно сказать, что интерес к сказкам уходит, а к фантастике снова приходит, так как эти два жанра изначально очень близки по смыслу.
Золотой век фантастики прошел, а что касается произведений братьев Стругацких, то их романы никогда не были популярны у массового читателя. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский.
Время сказок в кино «потихонечку сходит на нет», а на смену им приходит фантастика. Такое мнение выразил режиссёр вышедшего вчера фильма с Юрой Борисовым «Девятая планета» Николай Рыбников. Его слова приводит РБК. По его мнению, благодаря сказкам постановщики научились работать с компьютерной графикой, с большими декорациями, с пиротехникой. Однако, он добавил, что полностью сказки «никуда не уйдут». Вертинский заявил, что понятие «сказка» и «фантастика» стоят очень близко друг к другу.
«Тут все очень сильно упирается в понятия. Любая фантастика — это сказка, и вот мы уже подружили эти два понятия. Это уже тонкости определений. Если говорить о сказках, как о старинных былинах, которые пришли с классическими каноническими сюжетами про царя, царевну и жар-птицу, то, наверно, да, в оригинальном виде их уже невозможно смотреть, надо делать что-то новенькое. Но это можно сделать и с ними. Можно все это переплетать с фантастикой. В «Последнем богатыре» (серия фильмов с Виктором Хориняком в главной роли. — Прим. НСН), например, идут перемещения из времени во время. Это уже смешение жанров — путешествие во времени внутри сказки. Фантастику никто не переживет. Другое дело, что ее «золотой век» прошел еще в прошлом веке, и как-то она потом не сильно появлялась», — рассказал он.
Напомним, что в сентябре вышла современная экранизация романа братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» в формате сериала с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым. Также 1 октября состоится премьера детективного сериала «Полдень» по мотивам повести Стругацких «Жук в муравейнике». Однако Войтинский не увидел в этом какого-то всплеска и особенного интереса к романам писателя.
«Да нет, ну какой всплеск. Это не очень популярный писатель, и он интересен для какой-то отдельной части читающей публики. Просто было сделано несколько экранизаций в советское время, они очень специфические. И сейчас вот сняли новую. Многие спорят, насколько это все соответствует оригиналу. Вообще если фантастика технократичная, очень сложная для восприятия, то наверно, она не будет такой популярной, поэтому тут все зависит от содержания и от сюжета», — отметил он.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что произведения Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству.
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