Вечные 17 лет: В российский прокат возвращается сага «Сумерки»
С момента премьеры первой части франшизы «Сумерки» прошло чуть больше 17 лет, но многие продолжают пересматривать вампирскую сагу ежегодно, и этот тренд выходит за рамки интереса к подростковым историям любви.
История любви 17-летней школьницы Беллы Свон и загадочного вампира Эдварда Каллена по всем канонам должна была стать очередной кинофраншизой для подростков, но приобрела статус феномена по всему миру. Полюбилась она и российскому зрителю, а сентябрь 2026 года вновь приносит с собой «Сумерки».
ЛЮБОВЬ, КАК ТРИГГЕР
В этом году вновь официально представит все фильмы в повторном прокате компания «Кино.Арт.Про». Хотя до возвращения первой части вампирской саги на большие экраны остается еще 10 дней, предпродажи фильма уже превысили 18,2 миллиона рублей. Для повторного проката сумма довольно внушительная. Для сравнения «Пятый элемент» Люка Бессона, который повторно представили в российских кинотеатрах в декабре 2025 года, заработал всего 12 миллионов за весь период проката с учетом показов в дубляже и с субтитрами. Чуть больше, почти 21 миллион рублей, принес повторный показ «Терминатор 2: Судный день», стартовавший в августе 2025 года. У «Сумерек» есть все шансы превзойти этот результат.
Первая книга Стефани Майер вышла в 2005 году. Экранизацию, открывшую франшизу, представили в мировом прокате в 2008 году, а в российских кинотеатрах она появилась зимой 2009 года. Как отмечал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров, «Сумерки» столь надолго приковали внимание зрителей, поскольку эта история сочетает в себе любовь, драму и экстремальность.
«Истории любви для подростков цепляют, начиная с истории Ромео и Джульетты. Любовь подростков – это всегда триггер любой культурной инициативы, ее придумал еще Шекспир», - сказал Шнейдеров.
ВСЕМ ПО 17
Однако тема подростковой любви и вампирский сеттинг - не единственные причины, которые заставляют зрителей вновь и вновь вспоминать о серии фильмов с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Прежде всего это подтверждают отзывы московских зрителей, которые смогли увидеть фильм на большом экране в минувшее воскресенье, 6 сентября. В этот день в главном премьерном зале кинотеатра «Октябрь», рассчитанном на 1518 мест, не было свободных кресел. Притом на спецпоказе присутствовали не только фанаты 30+, но и те, кому никак нельзя было дать больше 17-18 лет. К слову, с момента премьеры кино в российском прокате к сентябрю 2026 года прошло 17 лет и 8 месяцев. Эта цифра мгновенно отсылает к знаменитой цитате:
- Сколько тебе лет?
- Семнадцать.
За годы восприятие картины изрядно изменилось. Фанбаза саги продолжает расти. Однако, если раньше отдельные фразы героев, включая диалог о возрасте, воспринимались загадочно и эпично, то теперь заявления о том, что «лев влюбился в овечку» скорее вызывают взрыв хохота. Перемену восприятия заметили и сами зрители, уточнив в момент обсуждения после показа, что «Сумерки» для них - не просто фанатское кино, а эпоха.
Со своей стороны, актер дубляжа Александр Гаврилин, чьим голосом в русскоязычной версии говорит герой Эдвард Каллен, после просмотра рассказал, что в далеком 2009 году картина вовсе не произвели на него сильного впечатления, однако годы взяли свое.
«В 2008 году мне было около 30, и как будто я чего-то не понял тогда. Посмотрел фильм, но такого впечатления, как сейчас, не было. Сегодня я убедился в том, насколько это крутое кино, насколько оно классно сделано. Этот фильм - не в лоб, хотя в структуре банальные простые вещи: любовь, сопротивление, страдание. Но как это все сделано и придумано! Прошло чуть больше 17 лет, а я каждый раз нахожу для себя какие-то новые точки», - заявил он.
Обсуждение фильма в этот вечер прошло на сцене кинотеатра «Октябрь» в прямом эфире в рамках подкаста. Компанию Гаврилину составил Илья Хвостиков, озвучивший Джейкоба, и «голос» телеканала MTV-Russia Евгений Рыбов. Как подчеркнули участники дискуссии, эпохальным кино «Сумерки» делают не только диалоги, но и также атмосфера начала десятых с телефонами-раскладушками, песнями Muse и холодной сине-зеленой цветокоррекцией.
Вновь увидеть первую часть франшизы в российских кинотеатрах можно будет с 17 сентября. Второй фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» начнут показывать с 8 октября, «Сумерки. Сага. Затмение» выйдет в прокат с 5 ноября. Первую часть экранизации заключительной книги из серии Стефани Майер «Сага: Рассвет» представят с 10 декабря, а финал истории доберется до больших экранов уже в феврале 2027, передает «Радиоточка НСН».
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