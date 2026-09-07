ЛЮБОВЬ, КАК ТРИГГЕР

В этом году вновь официально представит все фильмы в повторном прокате компания «Кино.Арт.Про». Хотя до возвращения первой части вампирской саги на большие экраны остается еще 10 дней, предпродажи фильма уже превысили 18,2 миллиона рублей. Для повторного проката сумма довольно внушительная. Для сравнения «Пятый элемент» Люка Бессона, который повторно представили в российских кинотеатрах в декабре 2025 года, заработал всего 12 миллионов за весь период проката с учетом показов в дубляже и с субтитрами. Чуть больше, почти 21 миллион рублей, принес повторный показ «Терминатор 2: Судный день», стартовавший в августе 2025 года. У «Сумерек» есть все шансы превзойти этот результат.

Первая книга Стефани Майер вышла в 2005 году. Экранизацию, открывшую франшизу, представили в мировом прокате в 2008 году, а в российских кинотеатрах она появилась зимой 2009 года. Как отмечал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров, «Сумерки» столь надолго приковали внимание зрителей, поскольку эта история сочетает в себе любовь, драму и экстремальность.

«Истории любви для подростков цепляют, начиная с истории Ромео и Джульетты. Любовь подростков – это всегда триггер любой культурной инициативы, ее придумал еще Шекспир», - сказал Шнейдеров.