«ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА»

Для любителей исторического костюмного кино кинотеатры заготовили фильм «Охота на императора». Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова расскажет о французском адъютанте Мишеле Клемане, который, приехав в Москву с Наполеоном, сталкивается с группой монахов Чудова монастыря, планирующих убийство императора. В фильме снимались исполнитель роли Андрея Болконского в будущей экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна Станислав Бондаренко и звезда сериала «История его служанки» Милана Бру.



«КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ»

Не обойдется в сентябре и без сказочных премьер – с 17 числа в прокат выходит фильм «Как Иван в сказку попал» от режиссера «Бременских музыкантов» с Тихоном Жизневским Алексея Нужного.

Главный герой Иван Добрынин (Мирон Проворов) живет в современном мире, не любит русские сказки и не верит в них. Однако однажды не без помощи волшебного сундука оказывается в мире русских сказок. Иван стремиться вернуться домой, и на этом пути сталкивается с нечистой силой, а также совершает настоящий подвиг.

Помимо Никиты Кологривого и Дениса Дорохова, сыгравших роль Змея Горыныча, в сказке можно будет увидеть Пелагею, Марию Аронову, Ирину Горбачеву и многих других.