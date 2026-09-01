«Сумерки» и «Бегущая» Галь Гадот: Какие фильмы смотреть в кинотеатрах в сентябре
В сентябре российскому зрителю представят перезапуск знаменитых «Сумерек», фильм открытия Каннского кинофестиваля, новый фантастический боевик с Юрой Борисовым и еще одну сказку.
Начало осени готовит для российского зрителя немало киносюрпризов. Помимо громкого перезапуска культовой вампирской франшизы «Сумерки» в прокат выйдет фантастический фильм с Юрой Борисовым в главной роли. Не обойдется и без новинок зарубежного кино.
«БЕГУЩАЯ»
С 3 сентября в российском прокате появится британский триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Актриса, известная по роли Чудо-женщины в одноименном фильме по комиксам DC, на этот раз предстанет в образе успешного лондонского адвоката. В интервью журналу People актриса сообщила, что съемки в новом проекте обернулись для нее переломом стоп.
По сюжету жизнь ее героини Майи меняет один звонок, в котором неизвестный сообщает о похищении ее сына. Злоумышленники выдвигают ряд требований, которые женщине придется выполнить ради спасения жизни ребенка. Майе предстоит пробежать через весь Лондон и обхитрить преступника.
«МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2»
Также на 3 сентября намечена премьера продолжения семейной комедии «Мой папа — медведь». Во второй части повзрослевшая Маша (Ева Смирнова) стремится устроить личную жизнь отца Миши (Борис Дергачев), что приводит героев к ссоре. Обидевшись, девочка убегает в лес и знакомится с маленьким медвежонком, родителей-медведей которого похитили браконьеры.
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
В сентябре в российских кинотеатрах намерены показать фильм открытия Каннского кинофестиваля-2026 «Электрический поцелуй». Изначально картину должны были представить на большом экране еще в августе, однако в релизом предпочли повременить. Стоит напомнить, что сюжет разворачивается в Париже 1928 года. Главный герой художник Антуан Балестро, потеряв жену, обращается к медиуму, чтобы почувствовать связь с ней. Вместо настоящей ясновидящей он приходит к цирковой артистке Сюзанн. Она проводит фальшивые сеансы и со временем влюбляется в Антуана.
«ХИТРЫЙ КОЙОТ»
С 10 сентября в прокат выходит еще одна зарубежная новинка – приключенческое фэнтези об известном персонаже серии анимационных короткометражек Looney Tunes «Хитрый койот».
Сюжет нового полнометражного фильма строится на том, что Хитрый Койот, который годами преследует дорожного Бегуна с товарами корпорации «Акме», приходит к выводу, что проблема не в его одержимости Бегуном, а в качестве продукции. Ракеты и ловушки неизменно взрываются, калеча охотника. Желая справедливости, Хитрый Койот подает в суд на корпорацию «Акме». Его интересы представляет адвокат Кевин Эйвери. При этом глава юротдела корпорации Бадди Крейн стремится развалить дело.
«ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА»
Для любителей исторического костюмного кино кинотеатры заготовили фильм «Охота на императора». Последняя режиссерская работа Алексея Пиманова расскажет о французском адъютанте Мишеле Клемане, который, приехав в Москву с Наполеоном, сталкивается с группой монахов Чудова монастыря, планирующих убийство императора. В фильме снимались исполнитель роли Андрея Болконского в будущей экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна Станислав Бондаренко и звезда сериала «История его служанки» Милана Бру.
«КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ»
Не обойдется в сентябре и без сказочных премьер – с 17 числа в прокат выходит фильм «Как Иван в сказку попал» от режиссера «Бременских музыкантов» с Тихоном Жизневским Алексея Нужного.
Главный герой Иван Добрынин (Мирон Проворов) живет в современном мире, не любит русские сказки и не верит в них. Однако однажды не без помощи волшебного сундука оказывается в мире русских сказок. Иван стремиться вернуться домой, и на этом пути сталкивается с нечистой силой, а также совершает настоящий подвиг.
Помимо Никиты Кологривого и Дениса Дорохова, сыгравших роль Змея Горыныча, в сказке можно будет увидеть Пелагею, Марию Аронову, Ирину Горбачеву и многих других.
«СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК»
Невзирая на премьеры, осень для многих – пора ностальгии. Среди прочих ярких зарубежных франшиз вампирская сага «Сумерки» совершенно точно занимает особое место в сердце российского зрителя. Начиная с сентября фильмы о любви Беллы Свон и Эдварда Каллена вновь можно будет увидеть на большом экране. Первую часть в рамках официального перезапуска представят в кинотеатрах с 17 сентября.
«ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА»
Последнюю неделю сентября тоже не оставили без масштабной премьеры - фантастического боевика «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. По сюжету главный герой автомеханик Дима после несчастного случая неожиданно начинает вспоминать о службе на далекой Девятой планете и любимой девушке Полине. Встретив ее в реальной жизни, Дима осознает, что кто-то скорректировал всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Увидеть картину в кинотеатрах можно будет уже 24 сентября.
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