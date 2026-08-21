«Истории любви для подростков цепляют, начиная с истории Ромео и Джульетты. Любовь подростков – это всегда триггер любой культурной инициативы, ее придумал еще Шекспир. Феномен «Сумерек» в России объясняется еще и усталостью от русского кино, люди хотят нормального голливудского кино, ждут хоть что-нибудь, так как устали от богатырей и «Колобка». Люди пойдут в кино, сейчас пиратские картины бьют всех «колобков» по сборам», - отметил он.

Он также выделил Роберта Паттинсона, которого «Сумерки» «не испортили».

«А на Западе это очень популярная история, так как там намешено все – и любовь, и драма, и экстремальные ситуации. Поэтому франшиза живет довольно долго. А Роберт Паттинсон, который здесь играет главную роль, неожиданно показал, что он отличный артист, недавно сыграл в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Это блистательный артист, которого «Сумерки», к счастью, не испортили. Эту франшизу по популярности можно сравнить с «Пиратами Карибского моря», в которую планирует вернуться Джонни Депп», - добавил собеседник НСН.

Первая книга Стефани Майер вышла в 2005 году. Экранизация, открывшая франшизу, впервые была представлена в американский прокат в ноябре 2008 года, а в России премьера состоялась 20 января 2009 года. Главные роли во всех фильмах исполнили Роберт Паттинсон (Эдвард Каллен), Кристен Стюарт (Белла Свон) и Тейлор Лотнер (Джейкоб Блэк).

