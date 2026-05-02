Солдаута не будет? Flo Rida прилетел в Россию на концерты

АККОРДЕОН И МЕДВЕДЬ

В субботу американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) прилетел в Москву. В аэропорту «Внуково» его встретил народный ансамбль, который исполнил его же песню, но в русском народном стиле, пишут «Известия».

Диллард прилетел в Москву из США с пересадкой в Турции. Перелет занял 15 часов. В агентстве «Say Agency», которое организует концерт знаменитости, рассказали, что перед заселением в отель «Four Seasons» в центре российской столицы музыкант встретился со своими поклонниками.

По словам представителей агентства, американцу устроили «традиционный русский прием». Известно, что звезду встретили российские музыканты с аккордеоном и медведь с балалайкой.