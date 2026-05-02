Солдаута не будет? Flo Rida прилетел в Россию на концерты
Выступления артиста перенесли с 8-9 марта на 2-3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке.
2 мая американский рэпер-исполнитель Flo Rida прибыл в Россию для поведения нескольких концертов в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Звезде устроили «традиционный русский прием». Так, рэпер уже успел увидеть аккордеониста и медведя с балалайкой. Изначально концерт Flo Rida в Москве должен был состояться в марте, однако его перенесли на начало мая из-за ситуации на Ближнем Востоке.
АККОРДЕОН И МЕДВЕДЬ
В субботу американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) прилетел в Москву. В аэропорту «Внуково» его встретил народный ансамбль, который исполнил его же песню, но в русском народном стиле, пишут «Известия».
Диллард прилетел в Москву из США с пересадкой в Турции. Перелет занял 15 часов. В агентстве «Say Agency», которое организует концерт знаменитости, рассказали, что перед заселением в отель «Four Seasons» в центре российской столицы музыкант встретился со своими поклонниками.
По словам представителей агентства, американцу устроили «традиционный русский прием». Известно, что звезду встретили российские музыканты с аккордеоном и медведь с балалайкой.
«Артист устроил внеплановый митэндгрит прямо на крыльце! Сейчас он отдыхает и совсем скоро раздаст огня на большом шоу для всех поклонников из России», - рассказали РИА Новости в агентстве.
Вечером 2 мая 2026 года в Москве состоится первый из серии концертов Flo Rida в России. Всего у рэпера будет два выступления в столице. Они пройдут на стадионе «ЦСКА Арена». Начало мероприятия в субботу запланировано на 20:00 по московскому времени.
Второй столичный концерт рэпера состоится 3 мая в 19:00. Билеты на эти два шоу еще есть в продаже. Их стоимость варьируется примерно от 5,5 тысячи рублей до 55 тысяч рублей.
Кроме того, Flo Rida проведет по одному концерту в Краснодаре и в Новосибирске. Шоу в Краснодаре состоится 5 мая на стадионе «Баскет-Холл», а в Новосибирске — 7 мая на «Сибирь-Арене». Там рэпер выступит на уникальной сцене с обзором 360 градусов.
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТОВ
Изначально концерты рэпера Flo Rida в Москве должны были состояться 8-9 марта 2026 года. При этом шоу в Краснодаре должно было пройти 11 марта, а в Новосибирске — 14-го. Но мероприятия перенесли на начало мая из-за ситуации на Ближнем Востоке, усложнившейся из-за конфликта Ирана с США и Израилем.
Тогда воздушное пространство нескольких стран в регионе было закрыто. Именно часть государств Ближнего Востока, в частности ОАЭ и Катар, являются крупными пересадочными узлами для полетов по миру.
Основатель и генеральный директор концертного агентства «Say Agency» Анна Субчева в беседе с НСН говорила, что Flo Rida — не только рэп-исполнитель, у него много поп-и R'n'B треков, поэтому на его концерты ожидаются солдауты.
«Flo Rida — артист мирового уровня, популярный во всем мире и по сей день, а мы хотим привозить в нашу страну именно таких артистов. Потому выбор пал на него. Переговоры длились порядка двух месяцев, мы с Flo Rida подстраивали его график под свободные даты на площадках в наших городах. (Исполнитель – прим. НСН) не привередлив, но райдеры, что технический, что бытовой — внушительные. Мы ожидаем солдауты в каждом городе», - рассказала она.
Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН заметил, что в России полные залы собирает не каждый зарубежный артист, а лишь исполнители, популярные на Западе, и Flo Rida вряд ли входит в их число. По мнению представителя индустрии, рэперу будет непросто собрать в Москве две «ЦСКА Арены» подряд.
«Не могу сказать, что его имя настолько большое, что сможет собрать почти 25 тысяч зрителей. Нельзя все время опираться на то, что раз у нас ничего нет, зритель пойдет на любого рэпера, которого привезут. Люди ходят на больших, известных артистов. У нас собирают те же звезды, которые собирают везде. Не слышал, чтобы у Flo Rida на Западе были сейчас аншлаги. Две "ЦСКА Арены" — это оптимистично», - отметил он.
Flo Rida — популярный американский рэпер. Он приобрел мировую известность после выхода трека «Low», записанного совместно с T-Pain. Композиция возглавляла чарт «Billboard Hot 100» десять недель и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года.
Среди знаковых хитов Flo Rida также «Right Round» с Ke$ha, «Whistle», «Club Can't Handle Me» с Дэвидом Геттой и «Wild Ones» с Sia. Flo Rida был номинирован на премию «Грэмми» пять раз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что зрители идут на стадионные выступления музыкантов, чтобы отдохнуть от непростой жизни.
