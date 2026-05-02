Как рассказала «Газете.Ru» жительница Щёлковского района Подмосковья Алёна, провайдер «Всем Wi‑Fi» ввёл режим работы по «белым спискам» без предварительного уведомления клиентов. По информации службы поддержки компании, такая ситуация сохранится на протяжении всех майских праздников — это якобы распоряжение «вышестоящего провайдера», за которое сама компания ответственности не несёт.



По словам собеседницы издания, многие её знакомые, работающие удалённо, также столкнулись с аналогичными ограничениями. Алёна подчеркнула, что оплачивает интернет для профессиональной деятельности, а не для доступа лишь к ограниченному числу сайтов.



Ранее стало известно, что «белый список» уже включает свыше 500 российских сайтов и приложений, и его продолжают расширять по предложениям федеральных и региональных органов власти. В перечень вошли сервисы различных сфер: экстренной помощи и медицины (клиники «Медси» и «Мать и дитя»), поисково‑спасательной деятельности («ЛизаАлерт»), общественно‑политической активности («ОНФ»), информационных ресурсов («Рувики»), навигационных систем («ГЛОНАСС») и др.



Напомним, ограничения на работу мобильного интернета в майские праздники были анонсированы ранее в целях обеспечения безопасности.



Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн сказал НСН, что создание застройщиками базовой инфраструктуры для сетей связи и оборудования сразу обеспечит связь для новых жильцов застроек, сократит расходы граждан, а также повысит уровень связи.

