Путин подписал закон об открытии игорной зоны на Алтае

Отмечается, что новый закон включает в перечень российских субъектов, где могут быть созданы игорные зоны, Республику Алтай, так как она обладает туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Сейчас в России действуют четыре игорных зоны. Речь идет о зонах «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Красная поляна» в Краснодарском крае. При этом игорная зона «Золотой берег» в Крыму пока находится в стадии строительства.

