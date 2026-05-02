Путин подписал закон об открытии игорной зоны на Алтае
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый закон включает в перечень российских субъектов, где могут быть созданы игорные зоны, Республику Алтай, так как она обладает туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Сейчас в России действуют четыре игорных зоны. Речь идет о зонах «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Красная поляна» в Краснодарском крае. При этом игорная зона «Золотой берег» в Крыму пока находится в стадии строительства.
Ранее Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за стройматериалами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
