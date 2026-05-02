Победа в Каннах и ИИ: В США проведут крупнейшую реформу «Оскара»

В частности, американская Киноакадемия не разрешит вручать «Оскар» при использовании ИИ в сценариях и игре актеров. Между тем, часть киноиндустрии рада внедрению ИИ-технологий в работу над созданием фильмов. Однако в индустрии говорят, что некоторые кинопрофессии либо исчезнут, либо их функционал трансформируется из-за нейросети.

РЕФОРМА «ОСКАРА»

Накануне стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук обновила правила для 99‑й церемонии вручения «Оскара». По данным издания «Deadline», теперь актеры смогут претендовать на несколько номинаций в одной категории. Отмечается, что это станет возможным, если сразу две их роли окажутся в пятерке лидеров голосования. До этого в подобных ситуациях учитывали лишь одну работу артиста.