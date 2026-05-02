Победа в Каннах и ИИ: В США проведут крупнейшую реформу «Оскара»
В частности, Киноакадемия США запретила вручать главную кинонаграду при использовании ИИ в сценариях и игре актеров.
В США изменили правила вручения «Оскара». Крупнейшая реформа прошла впервые практически за 100 лет. Теперь в номинации «Лучший международный фильм» кроме традиционного выдвижения от страны или региона, картина может попасть в шорт‑лист «Оскара» после победы на одном из престижных кинофестивалей: например, в Каннах, Венеции или Берлине.
В частности, американская Киноакадемия не разрешит вручать «Оскар» при использовании ИИ в сценариях и игре актеров. Между тем, часть киноиндустрии рада внедрению ИИ-технологий в работу над созданием фильмов. Однако в индустрии говорят, что некоторые кинопрофессии либо исчезнут, либо их функционал трансформируется из-за нейросети.
РЕФОРМА «ОСКАРА»
Накануне стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук обновила правила для 99‑й церемонии вручения «Оскара». По данным издания «Deadline», теперь актеры смогут претендовать на несколько номинаций в одной категории. Отмечается, что это станет возможным, если сразу две их роли окажутся в пятерке лидеров голосования. До этого в подобных ситуациях учитывали лишь одну работу артиста.
Согласно нововведениям, изменились правила отбора в категории «Лучший международный фильм». Теперь кроме традиционного выдвижения от страны или региона, картина может попасть в шорт‑лист благодаря победе на одном из престижных фестивалей — например, в Каннах, Венеции, Берлине, Торонто, на «Sundance» или в Пусане.
Кроме того, Киноакадемия четко обозначила позицию по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Теперь в актерских номинациях будут рассматриваться только роли, сыгранные людьми, а сценарии обязаны быть написаны человеком. При этом Академия оставляет за собой право уточнять детали о применении генеративного ИИ при создании фильма.
99‑я церемония «Оскар» состоится 14 марта 2027 года. Она охватит фильмы, выпущенные в прокат в течение 2026-го. В этом году «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».
ИИ В КИНО
Между тем, кинематографисты все больше осваивают технологии искусственного интеллекта при создании фильмов и анимации. Так, ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков в беседе с НСН рассказал, что с внедрением нейросети в киноиндустрию трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя.
«Сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций. Если раньше режиссеру требовались недели работы команды художников, чтобы визуализировать идею, теперь десятки вариантов можно получить за один вечер. При этом сам процесс усложнился, а не упростился. В постпродакшне нейросети уже стали частью повседневной практики: от удаления и добавления объектов в кадре до генерации фонов, клонирования голосов и синхронизации артикуляции. Это не отдельные эксперименты, а рабочие инструменты, которые постепенно встраиваются в индустриальные стандарты», - объяснил он.
При этом режиссер заметил, что из-за внедрения ИИ в кинопроизводство традиционные стартовые позиции в индустрии постепенно исчезают, а работа монтажеров, звукорежиссеров и художников смещается в сторону контроля, интерпретации и финального художественного решения.
«Речь идет не столько о замещении профессий, сколько о перераспределении ролей внутри индустрии. Наибольшее давление уже испытывают специалисты начального уровня, особенно в сегменте визуальных эффектов. Рутинные задачи — такие как ротоскопинг (покадровая перерисовка кинопленки с настоящими актерами и декорациями - прим. НСН) или базовая обработка изображения — автоматизируются быстрее всего. Это меняет саму логику входа в профессию: традиционные стартовые позиции постепенно исчезают. Средний и высокий уровни трансформируются. Монтажеры, звукорежиссеры и художники не исчезают, но их работа смещается в сторону контроля, интерпретации и финального художественного решения. С актерами ситуация более сложная. Полная замена пока невозможна: человеческое присутствие, харизма и непредсказуемость остаются важнейшими элементами киноязыка. Однако в массовке, дубляже и вспомогательных ролях влияние технологий уже заметно», - уточнил Рыков в разговоре с НСН.
При этом кинорежиссер Александр Войтинский в интервью НСН заметил, что нейросети очень облегчили работу над кинопроектами в вопросе создания глобальных и эпических сцен. По его словам, производство стало дешевле на десятки миллионов рублей.
«Вся проблема сегодня в том, что трудно подчинить результат генераций уникальному замыслу фильма, его героям, обстоятельствам. Нейронка больше отталкивается от массива, к которому она обращается. Но контроллер постепенно становится все лучше и лучше. Есть задачи, которые просто нельзя нарисовать классическим способом, это будет стоить весь бюджет, и все равно ты не справишься. А нейронные сети открывают такие возможности. Затраты сокращаются на десятки миллионов рублей. Если это какие-то массовые вещи, обезличенные, тогда это проще. Например, море, город, улица. А если это герои уникальной ситуации и крупным планом, то это же очень сложно. Сейчас вся начальная фаза просто визжит от счастья, потому что мы можем поручить нейросети писать сценарий, проанализировать его, найти слабые места. Она может показать какие-то визуальные решения. Это все можно показывать инвестору, продюсеру. Подготовительная часть очень ускорилась благодаря нейронкам», - заметил он.
Ранее глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка.
