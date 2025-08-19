Зарубежных музыкантов всегда привлекала Россия, так как здесь очень теплая и благодарная публика, а концерты приносили хорошую прибыль. Об этом НСН рассказал организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Легендарный французский DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050», пишет Telegram-канал Mash. Исполнитель входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире и является автором хитов «Leon on», «Turn Down for What», «Taki Taki», «Get Low». Бабич рассказал, что российская публика всегда восторженно принимает американских звезд, поэтому все они сюда стремятся.