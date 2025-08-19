Едут тайно: Чем Россия манит зарубежных музыкантов
Музыканты, певцы, рэперы всегда хорошо зарабатывали на концертах в России и пользовались здесь популярностью, что им очень нравилось, поэтому даже сейчас некоторые едут сюда, однако не афишируют, заявил НСН Сергей Бабич.
Зарубежных музыкантов всегда привлекала Россия, так как здесь очень теплая и благодарная публика, а концерты приносили хорошую прибыль. Об этом НСН рассказал организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
Легендарный французский DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050», пишет Telegram-канал Mash. Исполнитель входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире и является автором хитов «Leon on», «Turn Down for What», «Taki Taki», «Get Low». Бабич рассказал, что российская публика всегда восторженно принимает американских звезд, поэтому все они сюда стремятся.
«Мне кажется, зарубежные артисты всегда сюда стремились и всегда хотели у нас выступать. Те, кто не выступают, тоже хотят, потому что знают, что российская публика очень благодарная, и всегда зарубежные артисты хорошо здесь зарабатывали» - отметил он.
Однако, по словам Бабича, многие артисты, приезжающие в Россию несмотря на осуждение и санкции, делают это тайно.
«Те, кто могут к нам ехать, кто спокойно относятся, те едут. Многие из тех артистов, которые приезжают в Россию, на своих официальных сайтах и мировых аккаунтах не публикуют информации об этих концертах. В сентябре к нам едет Пол Ван Дайк (немецкий музыкант, прим. НСН), но на его официальном сайте этих концертов нет», - рассказал он.
Ранее генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявила НСН, что после того, как американский рэпер Akon и его команда увидели, как восторженно приняла его публика в Москве и Сочи, переговоры по туру по России действительно возобновились, однако эти два успешных концерта обнажили и проблемы с организацией.
