Концерт рэпера Flo Rida в Москве переносли из-за ситуации на Ближнем Востоке
6 марта 202616:10
Американский рэпер Flo Rida не сможет выступить в Москве в запланированные ранее даты. Как пишет ТАСС, об этом заявили организаторы концерта.
По их словам, речь идёт о переносе выступления. Изначально шоу было запланировано на 8-9 марта. Теперь же приезд рэпера в российскую столицу ожидается 2-3 мая.
Отмечается, что перенос концерта Flo Rida связан с ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее легендарный итальянский певец Аль Бано анонсировал концертный тур по России. Он намерен выступить в апреле в Москве, Новосибирске и Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
