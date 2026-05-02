Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП
Артистка команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере — её сбила машина, сообщает издание «Шот» со ссылкой на супруга женщины.
Инцидент произошёл накануне вечером: 53‑летняя Рыбалко переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota не успел затормозить и сбил женщину — она скончалась на месте.
Муж погибшей подтвердил информацию каналу и попросил не беспокоить семью в тяжёлый период.
Международный союз КВН позднее выразил соболезнования в официальном Telegram‑канале: «Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку».
Елена Рыбалко выступала в Высшей лиге КВН в начале 2000‑х годов. В 2003 году команда «Утомлённые солнцем», в составе которой были также Михаил Галустян и Александр Ревва, завоевала звание чемпиона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
