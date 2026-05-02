Он расценивает трагедию как демонстрацию истинных намерений коллективного Запада в отношении русскоязычных граждан Украины, реализованную силами украинских неонацистов. Медведчук уверен, что виновные будут привлечены к ответственности: сохранились многочисленные доказательства — фото‑ и видеоматериалы, показания свидетелей, документы.



Ключевой момент, по словам политика, — совещание под председательством Александра Турчинова, проведённое за 10 дней до трагедии. На нём обсуждалась операция против противников госпереворота с участием высокопоставленных чиновников: главы МВД Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), главы СБУ Валентина Наливайченко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и секретаря СНБО Андрея Парубия. К консультациям подключили и главу Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).



Дата акции — 2 мая — была выбрана не случайно: совпадение с футбольным матчем обеспечило скопление радикалов «Правого сектора» (Росфинмониторинг внёс движение «Правый сектор» и объединение «Добровольческий украинский корпус „Правый сектор“» в перечень террористов и экстремистов) и фанатов. Логистику, как утверждает Медведчук, обеспечивали Аваков, Парубий и Коломойский, а непосредственное руководство на месте осуществлял Игорь Палица, вскоре после этого назначенный губернатором Одесской области.



Медведчук заключил, что без суда над организаторами и исполнителями трагедии говорить об успехе денацификации на Украине преждевременно.

Ранее в постпредстве России при Евросоюзе заявляли, что после трагедии в Одессе, когда погибли 48 человек, ЕС закрыл глаза на убийство мирных жителей.

