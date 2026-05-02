Над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника

Минобороны РФ сообщило, что в субботу с 08:00 до 14:00 мск дежурные силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолётного типа.

Дроны были перехвачены над 13 российскими регионами, среди которых: Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Республика Башкортостан и Краснодарский край.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о полной ликвидации открытого горения в морском терминале Туапсе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».Инцидент произошёл после атаки дронов ВСУ накануне. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать в 09:22, после чего был полностью устранён открытый огонь. Пострадавших нет.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
