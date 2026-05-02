Путин подписал закон об усилении контроля за стройматериалами
Президент России Владимир Путин подписал закон о усилении контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, прежде всего — к товарам строительного назначения. Цель нововведения — борьба с контрафактом.
Как пояснял ранее премьер‑министр Михаил Мишустин, с 1 сентября 2026 года вводится новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований. Перечень подконтрольных товаров утвердит правительство РФ, а осуществлять надзор, предположительно, будет Росстандарт.
Под контроль попадут изготовители, исполнители и продавцы, обязанные соблюдать требования технических регламентов и действующие до их вступления нормы.
Минпромторг совместно с Росстандартом и Минэкономразвития уже сформировал предварительный перечень приоритетных групп продукции. В него вошли цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления, бетонные изделия, трубы из термопластов, оборудование для детских игровых площадок, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы с прицепами, аттракционы и ряд других товаров.
Закон также распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих с метанолом и метанолсодержащими жидкостями: они обязаны включаться в специальный реестр и соблюдать правила реализации, денатурации, хранения и уничтожения такой продукции.
Ранее Владимир Путин подписал обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках закон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
