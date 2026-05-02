Рэпер Flo Rida прилетел в Москву
Американский рэпер-исполнитель Flo Rida (Трэмар Диллард) прибыл в Москву. Об этом сообщили в агентстве «Say Agency».
2 мая состоится первый из серии концертов музыканта в России. Известно, что у рэпера будет два выступления в Москве, а также мероприятия в Краснодаре и Новосибирске.
В агентстве уточнили, что перед заселением в отель «Four Seasons» в центре российской столицы Flo Rida встретился со своими поклонниками. Представители «Say Agency» добавили, что рэперу устроили «традиционный русский прием». Отмечается, что звезду встретили российские музыканты с аккордеоном и медведь с балалайкой, пишет РИА Новости.
«Артист устроил внеплановый митэндгрит прямо на крыльце! Сейчас он отдыхает и совсем скоро раздаст огня на большом шоу для всех поклонников из России», - рассказали в агентстве.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что концерт Flo Rida на «ЦСКА Арене» в Москве перенесли с 8-9 марта на 2-3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке.
