Рэпер Flo Rida прилетел в Москву

В агентстве уточнили, что перед заселением в отель «Four Seasons» в центре российской столицы Flo Rida встретился со своими поклонниками. Представители «Say Agency» добавили, что рэперу устроили «традиционный русский прием». Отмечается, что звезду встретили российские музыканты с аккордеоном и медведь с балалайкой, пишет РИА Новости.

«Артист устроил внеплановый митэндгрит прямо на крыльце! Сейчас он отдыхает и совсем скоро раздаст огня на большом шоу для всех поклонников из России», - рассказали в агентстве.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что концерт Flo Rida на «ЦСКА Арене» в Москве перенесли с 8-9 марта на 2-3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке.