Джейсон Деруло вернется в Москву в рамках мирового турне
Концерт американского исполнителя состоялся в Москве 26 сентября. Следующее выступление певца в России запланировано в Санкт-Петербурге на 28 сентября.
Американский певец Джейсон Деруло пообещал, что обязательно вернется со своим шоу в Москву. И это несмотря на то, что в этот раз в российскую столицу артисту пришлось добираться 30 часов. При этом без приключений не обошлось.
ДЕРУЛО ВЕРНЕТСЯ В МОСКВУ?
Стало известно, что американский певец Джейсон Деруло собирается включить Москву в свое мировое турне в 2026 году. Об этом сам исполнитель объявил на своем концерте в столице России накануне.
Согласно информации из соцсетей артиста, его мировой тур «The Last Dance World Tour» стартует 29 января следующего года в Глазго и завершится 8 марта в Париже.
«Я чувствую себя таким счастливым, что нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером… я должен добавить Москву в мировое турне. Я должен вернуться», - сказал Деруло накануне в Москве.
26 сентября в столице на «ЦСКА Арене» состоялся концерт американского певца. Известно, что шоу открыл хит российской исполнительницы Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».
На концерте в Москве Деруло представил свою новую песню «Who Hurt You», которая выходит 3 октября. На шоу он также исполнил свои хиты «Talk Dirty», «Swalla», «Savage Love», «Wiggle» и другие композиции.
Следующий концерт в России американский певец даст уже 28 сентября. Он состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
ДОРОГА ДЛИННАЯ…
Джейсон Деруло выразил желание вернуться в Москву с концертом, даже не смотря на трудности, с которыми он в этот раз добирался в российскую столицу.
Певец прилетел в Москву перед концертом 26 сентября. Telegram-канал «Мash» писал, что исполнитель провел в пути 30 часов. Сообщалось, что вместе с Деруло в российскую столицу прилетела команда из более чем 30 человек, которая добиралась из разных стран.
По данным источника, артиста встретили в VIP-терминале одного из московских аэропортов, на улице его ждал картеж из V-классов. От комментариев каналу певец отказался.
При этом представитель концертного агентства «SAY Agency» Жанна Гарбер рассказала ТАСС, что багаж Деруло пропал по пути в Россию.
Согласно информации РБК, в столичном аэропорту «Внуково» подтвердили, что прилетевшие в РФ граждане США не получили свои вещи. Уточняется, что багаж двух пассажиров забыли отправить из Лос-Анджелеса, а вещи третьего американца потеряли при пересадке в Стамбуле. Известно, что после оформления утери чемоданов американский артист вместе с командой отправился в один из самых дорогих отелей в Москве — «The Ritz-Carlton» на Тверской улице.
Джейсон Деруло — автор песен, музыкант и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Среди его хитов — в том числе «Jalebi Baby», «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo». Он также исполнил одну из песен к Чемпионату Мира по футболу ФИФА 2018 в России «Colors».
Ранее продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин объяснил, что основная причина, по которой зарубежные артисты отказываются выступать в России, заключается в страхе «отмены» со стороны западных коллег и СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
