Джейсон Деруло вернется в Москву в рамках мирового турне

ДЕРУЛО ВЕРНЕТСЯ В МОСКВУ?

Стало известно, что американский певец Джейсон Деруло собирается включить Москву в свое мировое турне в 2026 году. Об этом сам исполнитель объявил на своем концерте в столице России накануне.

Согласно информации из соцсетей артиста, его мировой тур «The Last Dance World Tour» стартует 29 января следующего года в Глазго и завершится 8 марта в Париже.

«Я чувствую себя таким счастливым, что нахожусь здесь, со всеми вами, сегодня вечером… я должен добавить Москву в мировое турне. Я должен вернуться», - сказал Деруло накануне в Москве.