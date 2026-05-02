28 апреля на свободу вышел казахстанец, ранее задержанный на территории Польши. По словам Смадияра, успех операции стал возможен благодаря последовательной защите прав соотечественников за рубежом, которую ведёт президент Токаев.



В ходе недавнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава Казахстана выразил искреннюю признательность за конструктивное сотрудничество двух стран в сложной ситуации. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram‑канале пресс‑секретаря.



Кроме того, Касым‑Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.



По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ от 28 апреля, в рамках многоэтапной операции из польской тюрьмы был освобождён археолог Александр Бутягин. Передача лица состоялась на белорусско‑польском участке границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

