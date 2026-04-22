Американский рэпер Flo Rida выступит в Москве 2 и 3 мая
Американский рэпер Flo Rida выступит 2 и 3 мая на круговой сцене 360° столичной «ЦСКА Арены», сообщили организаторы концерта.
В рамках российского турне рэпер также даст концерты в Краснодаре (5 мая, «Баскет-Холл») и Новосибирске (7 мая, «Сибирь-Арена»).
Исполнитель приобрел мировую известность после выхода трека «Low», записанного совместно с T-Pain. Композиция возглавляла чарт Billboard Hot 100 на протяжении десяти недель и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Среди знаковых хитов артиста также «Right Round» с Ke$ha, «Whistle», «Club Can't Handle Me» с Дэвидом Геттой и «Wild Ones» с Sia. Flo Rida был номинирован на премию «Грэмми» пять раз.
Изначально шоу в Москве было запланировано на 8-9 марта, но было перенесено из-за конфликта на Ближнем Востоке. Американский певец Flo Rida - не только рэп-исполнитель, у него много поп-и R'n'B треков, поэтому на шоу в России ожидаются солдауты, рассказывала основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева в беседе с НСН. Она также раскрыла, что переговоры с артистом длились порядка двух месяцев.
